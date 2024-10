Choc a Bergamo, 19enne uccisa a coltellate nella notte. Indagini in corso

Ascolta ora 00:00 00:00

Notte di sangue a Costa Volpino, in provincia di Bergamo, dove una ragazza di 19 anni è stata trovata morta e con diverse ferite inferte con un'arma da taglio. A perdere la vita, stando a quanto riferito fino ad ora, la giovane Sara Centelleghe, studentessa dell'istituto superiore Ivan Piana di Lovere.

Il ritrovamento

Il corpo di Sara sarebbe stato rinvenuto questa notte, intorno all'una, nel suo appartamento sito al terzo piano di un palazzo in via Nazionale 142 a Costa Volpino. Chi ha raggiunto il luogo dell'omicidio ha trovato addirittura delle tracce di sangue sulle scale. Una volta trovato il cadavere, è stato lanciato l'allarme, e sul posto si sono precipitati i carabinieri di Bergamo.

Dalle prime informazioni fornite dagli inquirenti, la ragazza sarebbe aggredita da qualcuno che impugnava un coltello da cucina. Diversi i colpi inferti soprattutto alla parte superiore del corpo. Ferite che non hanno lasciato scampo alla 19enne, che è comunque riuscita ad uscire dall'abitazione, forse nel disperato tentativo di scappare e chiedere aiuto. Tracce di sangue sono state rinvenute sul pianerottolo e sulle scale.

Ad occuparsi del caso i militari del nucleo investigativo dei Bergamo, coordinati dal sostituto procuratore di turno Giampiero Golluccio e dal procuratore della Repubblica Maurizio Romanelli. Al momento non c'è una vera e propria pista da seguire, ma gli inquirenti escludono che possa essersi trattato di una rapina finita male. A seguito di primi accertamenti, pare anche escluso "che l'omicidio sia maturato nel contesto familiare della vittima".

Le indagini

Non si esclude alcuna ipotesi, ma, stando a indiscrezioni, gli investigatori si stanno ora concentrando sulle conoscenze della vittima. Sara Centelleghe viveva con la madre, separata dal padre da tempo. La ragazza stava per compiere 19 anni. Sembra che la giovane si trovasse da sola in casa con un'amica, poi uscita per andare ad acquistare qualcosa in un bar.

Una volta tornata, la ragazza ha trovato Sara in un lago di sangue e ha chiesto aiuto, allertando un vicino. Da qui la chiamata ai soccorsi.

Nel corso dei primi rilievi, è stata rinvenuta l'impronta di un piede sinistro nudo. L'attività investigativa è in pieno svolgimento.