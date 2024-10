Choc a Medesano (Parma), donna assassinata a colpi d'arma da fuoco

Ascolta ora 00:00 00:00

Macabro ritrovamento questa mattina a Medesano, in provincia di Parma, dove è stato rinvenuto il corpo senza vita di una donna. La vittima, una 62enne, è stata ritrovata senza vita e con chiari segni di colpi d'arma da fuoco.

Secondo quanto riferito sino ad ora, il cadavere è stato rinvenuto nella giornata di stamani, giovedì 24 ottobre. Il corpo della donna è stato individuato in un'abitazione in strada Santa Lucia dopo una segnalazione. A raggiungere la zona sono stati i carabinieri del nucleo operativo radiomobile della compagnia di Salsomaggiore, che sono entrati nella casa ritrovando il cadavere. Inuti i soccorsi, per la donna non c'era più nulla da fare. Dai primi controlli è emerso che la vittima aveva 62 anni e che fosse sposata.

Nessuna traccia, però, del marito. I militari lo starebbero cercando.

Stando a indiscrezioni, marito e moglie vivevano insieme, non erano separati. Gli uomini dell'Arma stanno cercando l'uomo in tutto il territorio.