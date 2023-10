Choc a Rimini, cadavere di una donna trovato in condominio

Articolo in aggiornamento

Tragedia a Rimini. Il cadavere di una donna 79enne è stato trovato sulla rampa delle scale condominiali di un palazzo in via del Ciclamino, in un quartiere residenziale alla periferia della città. L'identità della vittima non è stata ancora rivelata, probabilmente si tratta di un'inquilina dello stabile che vive da sola. Dai primi riscontri sembrerebbe trattarsi di una morte violenta, forse un delitto consumatosi in ambito familiare. Tuttavia non si esclude nessuna pista.

Il cadavere

Stando a quanto apprende l'Ansa, a ritrovare il cadavere sarebbe stata una vicina di casa dell'anziana. Il corpo senza vita della donna era disteso sulla rampa di scale di accesso al garage. Al riguardo non sono stati diffusi ulteriori dettagli. Sul posto sono intervenuti i soccorritori del 118 e la polizia ma, purtroppo, per la vittima non c'è stato nulla da fare. Da una prima ricostruzione degli investigatori potrebbe trattarsi di un omicidio avvenuto presumibilmente avvenuto in ambito familiare. A quanto si apprende, il marito della 79enne si trova attualmente in Germania, a Monaco di Baviera, mentre il figlio è ricoverato in ospedale da alcuni mesi, a seguito di un grave incidente. La coppia ha altri due figli, una vive a San Marino e l'alto a Santarcangelo.