Choc a Torino, 84enne uccide il figlio 40enne a sprangate durante un litigio

Orrore a Roletto (Torino), dove una lite in famiglia si è purtroppo conclusa nel sangue. Un uomo di 84 anni, accecato dalla furia, si è infatti scagliato contro il figlio di 40 con una spranga di ferro, accanendosi su di lui fino a togliergli la vita. Sul caso indagano ora le forze dell'ordine, intenzionate a ricostruire le dinamiche della terribile vicenda.

Il litigio e lo scontro mortale

Stando alle prime indiscrezioni, fra padre e figlio si sarebbe scatenato un violento litigio, sfociato nel peggiore dei modi. L'episodio è avvenuto nel primo pomeriggio di oggi, venerdì 5 luglio, all'interno di un'abitazione sita in via Petrarca, a Roletto (Torino). Nel corso dell'alterco la situazione sarebbe degenerata, tanto che l'84enne ha afferrato una spranga di metallo e si è scagliato contro il 40enne, senza lasciargli scampo. Solo dopo l'uomo avrebbe realizzato quanto commesso e sarebbe stato lui a cercare aiuto.

Sul posto si sono precipitati gli operatori sanitari del 118, che non hanno purtroppo potuto fare niente per il 40enne, limitandosi a constatare il decesso. A quanto pare dopo l'omicidio l'84enne, sconvolto, avrebbe chiamato una vicina di casa a cui ha confessato tutto. La donna ha fatto partire la chiamata, allertando i carabinieri. A raggiungere via Petrarca i militari della compagnia di Pinerolo e del Nucleo operativo radiomobile. L'allarme è scattato intorno alle ore 16.00.

Le indagini

Del caso si sta occupando la procura della Repubblica di Torino, che ha aperto le indagini per omicidio. A guidare l'attività investigativa è il sostituto procuratore Paolo Del Grosso.

Al momento l'appartamento in cui si è svolto l'atroce fatto di sangue è stato posto sotto sequestro per consentire agli uomini della scientifica di effettuare i doverosi rilievi. Le indagini sono in pieno svolgimento.

A quanto pare il 40enne sarebbe stato adottato dalla famiglia all'età di 2 anni.