Cinisello Balsamo, donna precipita da un hotel: è grave

Articolo in aggiornamento

Tragedia nella notte a Cinisello Balsamo, in provincia di Milano, dove una donna di 30 anni è precipitata dal balcone al secondo piano di un hotel ubicato in viale Marche. Secondo quanto apprende l'Ansa da fonti investigative, le sue condizioni di salute sono gravi ed è in pericolo di vita. Sulla vicenda indaga la polizia.

La ricostruzione

L'allarme è scattato alle ore 4.30 di lunedì 11 agosto. Sul luogo della segnalazione sono intervenute le Volanti della questura, un'ambulanza e un'automedica. La 30enne, le cui condizioni sono apparse subito disperate, è stata trasportata in codice rosso all'ospedale Niguarda, dove si trova ricoverata. Gli agenti del commissariato di Cinisello Balsamo sono al lavoro per ricostruire la dinamica dell'accaduto. Non si esclude nessuna ipotesi.

Il testimone: "C'era un uomo"

Al momento della caduta la 30enne non sarebbe stata da sola.

Un testimone ha raccontato agli agenti cheavrebbe provato a trattenere la ragazza, mentre quest'ultima era già sospesa con le gambe nel vuoto, per evitare che precipitasse. A seguito del terribile impatto con l'asfalto, l'uomo sarebbe sceso a controllare le condizioni della donna. Poi avrebbe scavalcato il cancello e si sarebbe dato alla fuga.