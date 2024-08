"Stuprata fuori da un locale da un nordafricano". L'orrore sulla 14enne in vacanza a Civitanova Marche

Ascolta ora 00:00 00:00

Violentata all'esterno di un locale, in piena notte, da uno sconosciuto. È quanto ha denunciato una ragazza di 14 anni ai carabinieri di Civitanova Marche, in provincia di Macerata, dove si sarebbe consumato lo stupro. Il presunto aggressore sarebbe un 25enne di origini nordafricane che, peraltro, avrebbe offerto anche della cocaina alla giovane vittima. Sul caso indagano i militari dell'Arma.

La denuncia

Lo stupro sarebbe avvenuto nella notte tra mercoledì e giovedì. La 14enne, originaria di Ancona, era arrivata nella cittadina della riviera maceratese con un'amica di 16 anni. Entrambe erano state accompagnate a Civitanova dai rispettivi familiari. Avrebbero dovuto ritornare a casa con i parenti, rimasti in zona, ma hanno accettato l'invito di due giovani nordafricani, conosciuti al parco del lungomare, a fare due passi e bere qualcosa.

Lo stupro

Come riporta il Resto del Carlino, i quattro si sarebbero spostati dal lungomare in un bar del quartiere San Marone per una bevuta. Poco dopo, secondo quanto ricostruito dai carabinieri, la 14enne sarebbe stata violentata in strada, nei pressi dell'oratorio, vicino alla pista ciclabile del Castellaro. Spaventata, l'amica sarebbe scappata via a piedi. Verso le 2.15 è scattato l'allarme al 112 in via Carducci. Sul posto sono intervenuti i carabinieri e un'ambulanza. Le due ragazzine erano disperate e sotto choc. La vittima è stata accompagnata dal nonno al pronto soccorso dell'ospedale di Civitanova Alta per essere sottoposta a una serie di accertamenti medici.

Il video girato dall'amica

I contorni della drammatica vicenda sono ancora da chiarire.

Oltre alla testimonianze delle due ragazze, al vaglio dei carabinieri ci sarebbe anche ungirato con lo smartphone dall'amica della 14enne. Nella registrazione si distinguerebbero chiaramente i volti dei due ragazzi nordafricani. Uno dei due sarebbe l'autore dello stupro.