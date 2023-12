Travolti e uccisi da un treno nella nebbia nel Mantovano: è giallo

Notizia in aggiornamento

Un impatto nella notte. Poi lo choc. Sono morti travolti da un treno alle porte di Mantova un uomo e una donna di circa 50 anni residenti in provincia. Le vittime sono state identificate successivamente, tuttavia al momento non sono state diffuse le loro generalità, forse ai fini delle indagini o per delicatezza nei confronti di parenti e amici ancora all'oscuro. Ci sono delle indagini in corso infatti, indagini in cui si sta cercando di capire, in base alla dinamica, se si sia trattato di un incidente ferroviario o, forse, di un doppio suicidio e quindi di un gesto volontario. I due erano legali da un rapporto affettivo.

L’evento mortale è avvenuto ieri sera intorno alle 22 lungo la linea ferroviaria Mantova-Milano nei pressi di un passaggio a livello in località Quattro Venti a Curtatone. Sui questi binari che corrono paralleli transitano treni locali, ma anche veicoli a più lunga percorrenza. Il treno, che viaggiava a 130 chilometri all’ora, dopo l’impatto, si è fermato nei pressi del passaggio a livello successivo.

Il capotreno è sceso dal mezzo e, con l’uso di una torcia, ha cercato di capire cosa fosse accaduto, credendo si trattasse di un animale selvatico. Ha trovato dapprima delle tracce di sangue sul binario, ma poi, a poca distanza tra le sterpaglie, ha rinvenuto anche i corpi delle due persone sbalzate dal colpo ricevuto. Il ritrovamento, in cui ci si è avvalsi inoltre del lavoro di vigili del fuoco e polizia, è avvenuto a mezzanotte, quindi a due ore dall'impatto, dato che le ricerche della causa dell’impatto sono state ritardate e rese difficoltose a causa di una nebbia fitta. Sono intervenuti, come riporta la Gazzetta d Mantova anche la Polfer e un’ambulanza di Porto Emergenza.

A causa dell’avvenimento si sono registrate interruzioni del servizio sulla linea ferroviaria. Chi era invece sul treno - rimasto fermo in aperta campagna per le indagini di rito - è stato trasferito su un autobus per poter essere condotto alla propria destinazione. Il conducente del treno, a quanto è dato sapere, è sotto choc.