"Uccisa con un colpo alla testa": la rivelazione dell’autopsia su Francesca Deidda

L’autopsia ha stabilito le cause della morte di Francesca Deidda, scomparsa il 10 maggio a San Sperate e i cui resti sono stati ritrovati in queste settimane. A uccidere la donna sarebbe stato un colpo sulla parte frontale della testa: si è alla ricerca dell’arma del delitto, che dovrebbe consistere in un oggetto contundente molto pesante.

L’autopsia è stata condotta dal medico legale Roberto Demontis e attualmente è indagato e in stato di arresto il marito di Francesca Igor Sollai: su di lui pesano le tracce trovate nell’auto di Francesca e sul divano di casa che Sollai avrebbe cercato di vendere. Questi gli indizi al vaglio degli inquirenti, che, grazie anche al lavoro di un cane molecolare, hanno ritrovato il corpo di Francesca in un borsone lo scorso 18 luglio.

La presunta ricostruzione del delitto, alla luce dell'autopsia potrebbe essere questa: Francesca sarebbe stata colpita a morte sul divano di casa e il corpo sarebbe stato trasportato nella propria Toyota Yaris, sul sedile posteriore. Il viaggio è durato da San Sperate alla campagna, dove il cadavere è stato quindi abbandonato. Naturalmente tutto è ancora in fieri e questa è solo un'ipotesi.

Come detto, sia la vettura che il divano sarebbero stati messi in vendita da Sollai: una persona si è fatta avanti per l’automobile, ricevendo il consiglio di pulire il sedile posteriore. Qui gli inquirenti con il luminol hanno trovato tracce di sangue, e si sta lavorando alla conferma del fatto che si tratti di una sostanza ematica appartenente a Francesca.

Sollai, da parte sua nega gli addebiti, continuando a ripetere “ Sono innocente. Non c’entro niente ”. A sollevare perplessità sulla scomparsa di Francesca erano stati famigliari, amiche e colleghe al lavoro: proprio al lavoro era pervenuta una stranissima lettera di dimissioni che aveva allertato chi conosceva bene Francesca. Alle colleghe erano giunti anche insoliti messaggi che avrebbero attestato un allontanamento volontario, ma le amiche non ci hanno creduto e hanno continuato a scrivere a chi aveva il telefono di Francesca per vedere se fosse veramente lei o un’altra persona.

Sollai, quando era ancora a piede libero, aveva parlato di un’interruzione, una pausa, nella relazione con Francesca.

L’uomo, che intanto qualcuno avrebbe avvistato a una festa di paese con un’altra donna (come è stato detto in una puntata di “Chi l’ha visto?”), pare volesse un figlio, ma Francesca sarebbe stata contraria a questa decisione. Non solo: secondo gli inquirenti, in caso di, Sollai avrebbe temuto di perdere la casa in cui viveva con la moglie.