Danka come Denise: l'Interpol cerca anche in Italia una bimba di 2 anni

Ascolta ora: "Danka come Denise: l'Interpol cerca anche in Italia una bimba di 2 anni"

Tutta Europa alla ricerca di Danka Ilic, una bambina serba di neppure due anni, scomparsa a fine marzo. L’Interpol ha infatti esteso le indagini sull’intero suolo europeo, anche in Italia quindi: ed è accaduto un fatto che ricorda un dettaglio importante della scomparsa di un’altra bambina, italiana, ovvero Denise Pipitone.

Danka ha un anno e 8 mesi, porta il ciuccio e non parla ancora bene. È alta 85 centimetri e ha i capelli castano chiaro, spesso tenuti insieme con un codino alto. Tra i suoi segni particolari un solo orecchino all’orecchio sinistro e un neo irregolare dietro il braccio sinistro. La sua scomparsa è avvenuta a Bor, in Serbia appunto, il 26 marzo 2024: si era recata, in compagnia della madre nella vecchia casa di famiglia abbandonata da tempo. Una piccola disattenzione di qualche attimo e la piccola è svanita nel nulla, stando al racconto della mamma.

Il padre ha scritto su Facebook: “ Amore di papà, papà ti troverà ”. Intanto su TikTok proliferano le fake news: c’è chi sostiene che i genitori abbiano “venduto” la figlia, lasciando intendere che il caso sia legato alle adozioni illegali. Naturalmente la coppia ha smentito e annunciato che la sua priorità è trovare la figlia, poi in un secondo momento si penserà alle bufale social.

La polizia serba non sta lasciando nulla di intentato, in particolare si sta perlustrando la zona in cui è avvenuta la scomparsa, un territorio minerario ricco di tunnel sotterranei. È stato inoltre diramato l’Amber Alert, che viene attivato nei casi di sparizioni di minorenni e prevede che i cartelloni elettronici sulle autostrada diffondano la notizia delle ricerche, così come le trasmissioni televisive vengono interrotte al fine di diramare le foto del bambino o della bambina in questione, in questo caso della piccola Danka.

C’è stata una flebile speranza, come ha raccontato “Chi l’ha visto?” a sei giorni dalla scomparsa: un uomo a Vienna ha ripreso una bambina molto somigliante a Danka in compagnia di due donne: ciuccio, codino e caratteristiche simili sono state ravvisate, tanto da contattare la polizia serba, che si è messa in comunicazione con i colleghi austriaci. Ma questi ultimi, una volta giunti sul posto, non hanno trovato nessuno.

Per gli italiani che hanno visto il video è stato un po’ un colpo al cuore, perché ha ricordato la vicenda di Denise Pipitone. A neppure due mesi dalla scomparsa, avvenuta l’1 settembre 2004 a Mazara del Vallo, a Milano la guarda giurata Felice Grieco aveva avvistato infatti una bambina molto somigliante a Denise, in un gruppo di persone presumibilmente di etnia rom o sinti. Purtroppo queste persone non sono mai state trovate per smentire o confermare la presenza della bambina, ma molti altri dettagli suggeriscono che molto probabilmente il html" target="_blank" data-ga4-click-event-target="internal" rel="noopener">video girato da Grieco con il suo telefono a conchiglia, molto comune al tempo, avesse ripreso proprio Denise, una bambina italiana con intonazione siciliana in un gruppo che non parlava italiano.