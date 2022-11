"Documenti, prego". E lo straniero prende a sassate i carabinieri

Doveva trattarsi di un normale controllo di rito, di quelli svolti quotidianamente. E invece si è concluso con due carabinieri finiti in ospedale a seguito di un'aggressione, dopo aver bloccato uno dei due controllati che li aveva aggrediti di punto in bianco, prendendoli anche a sassate. Protagonista della vicenda svoltasi nelle scorse ore a Carpi (in provincia di Modena, in Emilia Romagna) è un uomo di 33 anni di origini straniere, lo stesso che a seguito di quanto accaduto è stato arrestato: dovrà adesso rispondere delle accuse di resistenza e lesioni aggravate a pubblico ufficiale. Stando a quanto riportato dai media locali, i fatti si sono svolti nel pomeriggio di ieri, mentre la volante delle forze dell'ordine stava transitando nei pressi di un parco cittadino particolarmente frequentato dai residenti.

Gli operatori erano in quel frangente impegnati in un servizio di pattuglia e dopo essere scesi dalla vettura, si sarebbero diretti verso l'area verde per svolgere i controlli di routine. Si sarebbero quindi rivolti a due cittadini stranieri che sostavano su una panchina, le prime persone notate in quel momento, ed avrebbero chiesto loro la cortesia di favorire i documenti. Una richiesta che uno dei due non avrebbe tuttavia accolto nel migliore dei modi, anzi: inizialmente avrebbe iniziato ad inveire contro i carabinieri, insultandoli a più riprese. Poi sarebbe passato direttamente dalle parole ai fatti, all'improvviso: si sarebbe alzato e scagliato contro di loro con uno scatto repentino, sferrando loro una serie di violenti colpi con la testa. E infine si sarebbe allontanato per raccogliere alcune pietre dal terreno e lanciarle contro di loro, per una fitta sassaiola che avrebbe lasciato sbigottiti ed increduli anche gli altri utenti del parco. I militari sono comunque riusciti a bloccarlo prima dell'arrivo dei rinforzi, pur riportando nel tentativo diverse ferite non gravi.

A seguito dell'arrivo dei colleghi, gli aggrediti sono stati soccorsi dai sanitari del 118, giunti sul posto. Caricati a bordo di due ambulanze, sono stati trasportati presso il nosocomio locale "Ramazzini" in codice di media gravità. Per l'aggressore sono dunque scattate le manette. Lo straniero in sua compagnia non avrebbe invece partecipato alla colluttazione, ma ne avrebbe anzi approfittato per dileguarsi durante le fasi più concitate dell'azione e far perdere le proprie tracce. Le indagini successivamente portate avanti hanno ad ogni modo consentito di rintracciarlo e dopo esser stato identificato è stato denunciato alla procura della Repubblica di Modena. nei prossimi giorni potrebbero quindi esserci ulteriori novità.