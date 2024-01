La droga, le bande criminali, i colpi di pistola: 14enne ammazzato nel parcheggio della metro a Roma

" È morto senza un motivo. Gli hanno tolto la vita per niente ". Queste le parole dello zio di Alexandru Ivan, il 14enne ucciso nel parcheggio della metropolitana Pantano, al confine fra i comuni di Roma e Monte Compatri. La famiglia non riesce a darsi pace per questa morte. Il giovanissimo è stato ucciso a colpo di arma da fuoco ma stando a quanto riferiscono i parenti non frequentava amicizie pericolose. " Andava a scuola e giocava a calcio. Non andava per strada non era in mezzo alla droga. Mio fratello è il compagno della madre, per lui era come un figlio. Stava con lui stanotte perché voleva andare a dormire da un altro zio ", prosegue ancora l'uomo.

Secondo la prima ricostruzione effettuata dagli investigatori, il giovane è stato raggiunto da quattro colpi di pistola sparati da una vettura in corsa: un vero e proprio agguato che la famiglia del giovane non sa spiegare se non con lo scambio di persona, che è anche una delle piste seguite dai carabinieri che indagano sul caso. Le telecamere di sorveglianza della zona hanno ripreso una parte dell'aggressione al giovane, che si trovava lì con 7 persone. Queste, almeno, sono quelle che compaiono nelle immagini e molte di queste sono parte del gruppo della vittima. Una di queste sarebbe stata in possesso di una mazza da baseball nascosta dietro la schiena. Non si vedrebbero invece pistole.