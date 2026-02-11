Egiziano non si ferma all'alt e passa col rosso. Poi finge un malore

L’ennesimo uomo che alla guida prova ad eludere i controlli da parte delle forze dell’ordine. Si tratta di un uomo di origine egiziana che nel centro di Milano è scappato all’alt. Era al cellulare dall’inizio di Viale Papiniano, quando la polizia locale gli ha chiesto di mettere giù il telefono, ma lui all’altezza di Porta Vercellina ha girato di colpo, passato con il rosso e i poliziotti lo hanno agganciato in viale San Michele del Carso, perché lui non si è reso conto che c’era dietro anche un’altra moto pronto a fermarlo aver tagliato la strada e aver fatto inversione vietata.

A quel punto sembrava che si fermasse, ma è sceso dalla macchina e, da come raccontano i testimoni, ha aperto la portiera, si è buttato per terra e ha

finto un malore, anche se presumibilmente è secondo le prime ricostruzioni, l’uomo circolava senza la patente. Dai terminali, infatti, non risulta la patente italiana ma potrebbe eventualmente essere in possesso estera.