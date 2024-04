Il cerchio inquietante e le 15 ragazze rapite. Nuovo mistero su Emanuela Orlandi

Un quadro inquietante quello che emerge dal recente dossier commissionato dall'avvocato Valter Biscotti relativamente alle ragazze scomparse nel 1983, anno in cui si persero le tracce della 15enne Emanuela Orlandi. A quanto pare quell'estate a svanire nel nulla non furono solo Emanuela e Mirella Gregori, ma anche altre giovani. A dirlo è il risultato di un'accurata indagine condotta da Neurointelligence, società di criminologia guidata dal professor Franco Posa.

Il dossier choc

Nel documento consegnato al termine delle ricerche si legge che tra i mesi di maggio e giugno del 1983 scomparvero ben 15 ragazze, e tutte nelle vicinanze di San Pietro, si parla di un raggio di 5 chilometri. Oltre a questo, le giovani avevano in comune con Emanuela Orlandi anche l'età (erano più o meno coetanee) e l'aspetto. Questo dossier, di un'importanza fondamentale, verrà consegnato alla Commissione parlamentare d'inchiesta avviata per fare luce sulla scomparsa di Emanuela e Mirella. La speranza è che possa fornire delle informazioni in più da usare nella ricerca della verità.

" Mi sono chiesto più volte se la scomparsa di Emanuela e Mirella siano casi isolati e in qualche modo collegati. Per questa ragione ho commissionato all'istituto Neurointeligence del dottor Franco Posa uno studio per verificare se nello stesso periodo fossero scomparse altre ragazze. Il risultato fu sbalorditivo: altre ragazze di età media 16 anni sono di fatto sparite in un raggio ristretto, prossimo ai luoghi delle scomparse delle altre ragazze. Forse non si tratta solo delle scomparse di Mirella ed Emanuela, ma di altro ", ha spiegato l'avvocato Valter Biscotti, come riportato da Il Tempo.

Specializzato in cold case, Biscotti aveva appunto indicato questa direzione già dallo scorso anno. Secondo il legale analizzare anche altri casi di ragazze scomparse in quel periodo potrebbe fornire un'ulteriore chiave per arrivare alla soluzione del caso di Emanuela Orlandi. Confrontare i vari casi, metterne in risalto alle analogie, potrebbe infatti portare alla ricostruzione di uno schema.

Un mistero durato quattro decenni

Sul caso di Emanuela Orlandi si è detto davvero tanto e nel corso degli anni sono state innumerevoli le teorie proposte. Scoprire che in quell'estate altre 15 ragazze sono svanite nel nulla potrebbe essere determinante. Per redigere il dossier, l'istituto Neurointeligence ha esaminato ben 34 denunce di giovani scomparsa nell'arco di tempo compreso fra maggio e giugno del 1983.

Si parla di ragazze fra i 14 e i 17, sottratte alle loro famiglie come Emanuela e Mirella.