Fano, coppia di anziani uccisi in casa. "L'immobile all'asta per i debiti del figlio"

Orrore a Fano, in provincia di Pesaro-Urbino, dove una coppia di anziani coniugi è stata uccisa in casa. L'uomo, Giuseppe Ricci, 75 anni, sarebbe stato massacrato con un oggetto contundente. Mentre la moglie, Luisa Marconi, di 70 anni sarebbe morta per strangolamento.

È stato il figlio della coppia, che abita al piano superiore dell'appartamento teatro della tragedia, a dare l'allarme al 112. Il quarantenne ha dichiarato di essere estraneo alla vicenda, ma gli inquirenti hanno deciso di sottoporlo a interrogatorio.