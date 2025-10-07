Femminicidio a Gela, rumeno uccide la compagna a mani nude

"L'ha aggredita brutalmente, nella loro abitazione di via Amendola, e uccisa a mani nude" . Così il procuratore capo di Gela, in provincia di Caltanissetta, Salvatore Vella, ha ricostruito i particolari di quello che ha definito "un efferato femminicidio", con l'uccisione della sessantaquattrenne Veronica Abaza da parte del convivente quarantenne Lucian Stan, arrestato e attualmente detenuto in carcere.

La morte



La vicenda ha origine dall’intervento effettuato dai Carabinieri la notte del 17 settembre in un’abitazione del centro, dove era stata segnalata la presenza del corpo esanime di una donna. Le prime informazioni testimoniali descrivevano un quadro apparentemente legato a morte naturale, ma approfondite indagini riveleranno invece che, la donna sarebbe rientrata poche ore prima in casa in evidente stato di ebbrezza, chiedendo anche aiuto per deambulare, per poi coricarsi prima del sopraggiungere della morte. " Ma le ecchimosi diffuse sul corpo della vittima e i rilievi tecnici effettuati sulla scena del rinvenimento già raccontavano molto di più e di diverso rispetto a questa prima versione, come in seguito accertato dalle convergenti emergenze investigative e corroborato dall’esame autoptico", spiegano i carabinieri di Gela.

Le indagini

Le indagini si sono concentrate subito sul compagno, definito un uomo violento tanto che la sua condotta andava avanti da anni. "La vittima però non aveva mai denunciato" , hanno riferito i pm e i carabinieri del comando provinciale di Caltanissetta. " L'uomo avrebbe cercato di modificare la scena del crimine, eliminando le macchie di sangue". E ancora: "Ha cercato di minacciare diversi connazionali che vivono in città e conoscevano la situazione nel rapporto con la donna. La comunità romena però ha collaborato, aiutandoci" , ha spiegato il procuratore Vella. Anche nel corso dell'interrogatorio di garanzia, il quarantenne avrebbe fornito una versione legata a un presunto incidente domestico, dovuto all'assunzione di alcool da parte della donna. Aspetti che non hanno convinto fin dall'inizio gli investigatori, inducendoli a effettuare l'autopsia sul corpo della vittima, dalla quale sono emersi elementi che hanno fatto scattare l'arresto e l'accusa di omicidio.

L'esame autoptico