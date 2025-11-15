Uccide la moglie a coltellate in casa. L'orrore dell'80enne nel Varesotto

Orrore nella provincia di Varese, dove un uomo di 80 anni ha accoltellato la moglie, togliendole la vita. L'uomo è già stato fermato dalle forze dell'ordine, ora impegnate a ricostruire le dinamiche della terribile vicenda. Alcuni testimoni sono già stati ascoltati, e hanno riferito di urla udite in giardino.

Stando alle informazioni trasmesse fino ad ora, il fatto si è verificato nella giornata di oggi, sabato 15 novembre, in pieno pomeriggio. A quanto pare a dare l'allarme sono stati i vicini di casa, che hanno visto l'80enne che si aggirava per strada, proprio davanti alla sua casa. Qualcuno ha riferito di averlo udito urlare. Raccolta la segnalazione, i carabinieri della compagnia di Luino hanno raggiunto la casa, sita in via Pezza, a Mesenzana (Varese). Sul posto è accorso anche il personale del 118.

La vittima, una donna di 81 anni, è stata rivenuta all'interno della sua abitazione. Il corpo era coperto di ferite da taglio, e non è stato possibile far nulla per evitare il peggio. La signora è spirata a causa delle ferite. Il militari hanno provveduto a fermare il marito, trovato in stato confusionale. L'80enne è stato portato in caserma per le pratiche di identificazione. La conferma dell'arresto pare imminente, così come la formalizazzione delle accuse.

Secondo la ricostruzione fatta dagli investigatori, fra moglie e marito potrebbe esserci stata una disciussione, culminata nel modo più atroce.

Rimane da capire quale sia il movente. L'abitazione è stata isolata pe garantire i rilievi.