Un feto nel freezer di casa. L'orrore scoperto in un appartamento di Roma

Macabra scoperta a Roma all'interno del freezer di una coppia rumena. I carabinieri, allertati dalla segnalazione proveniente dal policlinico Casalino, dove una donna si era presentata con una forte emorragia che, a suo dire, non aveva cause precise, si sono recati nella sua abitazione alla Borghesiana e nel congelatore hanno rinvenuto un feto congelato. Ovviamente, i medici del pronto soccorso che hanno visitato la donna, hanno intuito che quell'emorragia poteva avere solo due cause: parto prematuro o aborto.

Per questo motivo hanno allertato le forze dell'ordine che si sono mosse per verificare la segnalazione. A seguito della perquisizione, i carabinieri hanno aperto il congelatore dell'abitazione e al suo interno vi era il feto, ormai congelato. La donna, sentita immediatamente dalle forze dell'ordine, ha riferito di aver avuto un aborto spontaneo nella sua abitazione a seguito di un malore. Ovviamente, da parte della procura si è resa necessaria l'iscrizione nel registro degli indagati, per la donna e per il marito, per occultamento di cadavere. Nei prossimi giorni verrà eseguita l'autopsia sul feto per stabilire le reali cause della morte. Nel caso emergano nuove rilevanze, il capo di imputazione per la coppia di 40enni potrebbe anche cambiare.

Tuttavia, la donna non ha fornito indicazioni sul motivo per il quale abbia deciso di congelare il feto senza rivolgersi all'ospedale, se non per l'emorragia. Questa circostanza risulta alquanto sospetta e per tale ragione i carabinieri hanno deciso di effettuare supplementi di indagine. La donna, comunque, si trova in condizioni di salute accettabili nonostante l'emorragia e saranno ora le forze dell'ordine a far luce definitivamente sulla vicenda. Il feto è stato portato al reparto di medicina legale dalla polizia mortuaria in attesa che venga effettuata l'analisi medico-legale. Secondo quanto riferito da La Repubblica, una volta abortito, la donna avrebbe deciso di congelare il feto per tenerlo per sempre insieme a lei.