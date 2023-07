Fiaccolata per Michelle, il papà: "Dov'è lo Stato?". Malore per il fidanzato

C'erano decine di palloncini bianchi, fiori e striscioni alla fiaccolata per Michelle Causo, la giovane studentessa uccisa con sei coltellate da un coetaneo di origini srilankesi lo scorso mercoledì, a Primavalle. Il corteo ha sfilato per le strade del quartiere fino a via Borgia, dove è stato trovato il cadavere. Il fidanzato della giovane, Flavio, ha avuto un malore. Tanti i momenti di raccoglimento e preghiera, anche se non sono mancati alcuni attimi di tensione. Il papà della 17enne, Gianluca Causo, si è lasciato andare a uno sfogo: " Dove sta lo Stato? ", ha gridato con gli occhi gonfi di lacrime. Alla fiaccolata hanno partecipato il sindaco di Roma Roberto Gualtieri e il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca.

La fiaccolata

Fiori, candele e tanta commozione. Centinaia di persone, non solo di Primavalle, si sono unite ai familiari di Michelle. Tantissimi ragazzi, amici e compagni di scuola della ragazza, si sono ritrovati davanti al liceo "Gassman", la scuola frequentata dalla 17enne e da dove è partito il corteo. In testa ci sono il papà, la mamma, il fidanzato e il nonno della giovani. Alcuni si sono scritti sul braccio il nome di Michelle, altri invece avevano dei cartelloni: " Non ti dimenticheremo mai Misci, sempre nei nostri cuori " e " vittime mai più ", alcuni messaggi.

Lo sfogo del papà di Michelle: "Non ve la prendete con il quartiere"

C'è stato qualche momento di tensione in via Borgia, davanti al luogo dove è stato ritrovato il cadavere di Michelle. Il padre ha urlato: " Dove sta lo Stato? avevano detto che sarebbero venuti, ndo stanno? Michelle poteva morire qua come poteva morire ai Parioli o nel centro storico. Lo scemo del villaggio c'è dappertutto. Non ve la prendete con il quartiere ". La madre, invece, ha chiesto a gran voce ai giornalisti di fare un passo indietro e di rispettare il dolore dei familiari. " Vi chiedo di non girare adesso, la diretta tv può aspettare, rispettate questo momento di dolore, telefoni giù per favore ".

Il sindaco di Roma: "Istituzioni facciano la loro parte"

" Sono qui a portare il dolore di Roma e l'affetto di tutti i romani ai familiari e agli amici ". Lo ha detto il sindaco di Roma Roberto Gualtieri prima dell'inizio della fiaccolata in ricordo di Michelle. " Sentiamo tutta la responsabilità , - ha aggiunto - di istituzioni e città, rispetto a fenomeni che vediamo così presenti come la violenza contro le donne, crediamo sia un grande compito culturale. Serve l'impegno come istituzioni di capire come fare la nostra parte. Ora però è il momento di stare vicino a chi piange Michelle ed esprimere tutto il nostro dolore e la nostra vicinanza ".

Rocca, Regione Lazio: "Genitori non vengano dimenticati"