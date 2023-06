In fiamme la Torre Gold del complesso Trilogy di Portello a Milano

Incendio questo pomeriggio intorno alle 17 in zona Portello. A fuoco gli ultimi due piani della Torre Gold una delle Trilogy Towers di via Gallarate 1, rispettivamente il 13 e 14 piano. Secondo i Vigili del Fuoco, i danni dell'incendio avrebbero reso i due appartamenti irrecuperabili. Sul posto sono giunte nove squadre dei vigili del fuoco.

Non ci sono feriti, in quanto i due appartamenti erano ancora in fase di arredamento. La consegna dei lavori delle nuovissime torri era partita il 5 Maggio. Il complesso sorge nella zona di Piazzale Accursio in prossimità dell’ex Tiro a Segno, che ospiterà a breve la nuova sede del Consolato Americano, ora in costruzione.