Il 19enne accoltellato a morte in strada: orrore nel centro di Firenze

Articolo in aggiornamento

Orrore nella notte tra mercoledì e giovedì nel pieno centro di Firenze. Un 19enne moldavo è stato accoltellato a pochi passi dalla stazione ferroviaria di Santa Maria Novella. Inutili i tentativi di soccorso: il ragazzo è morto nel giro di poche ore all'ospedale di Santa Maria Nuova. Cinque persone sono state fermate per l'omicidio. Gli investigatori non escludono che il delitto sia riconducibile a questioni legate alla compravendita di droga. Le indagini sono condotte dalla squadra mobile.

L'omicidio

A quanto si apprende, l'aggressione mortale si è consumata attorno all'una. Il 19enne, colpito con almeno un fendente, era riverso sull'asfalto in largo Alinari. Sono stati alcuni passanti ad allertare i soccorsi e le forze dell'ordine. L'ambulanza è intervenuta subito sul luogo della segnalazione, ma la vittima già versava in condizioni disperate. I medici dell'ospedale di Santa Maria Nuova, dove il ragazzo è stato trasportato, hanno tentato invano di salvarlo. Putroppo non c'è stato nulla da fare.

I sospettati

Sul posto, oltre al personale del 118, sono intervenuti anche gli agenti della squadra mobile di Firenze e quelli della Scientifica. Per l'omicidio sono state fermate cinque persone, che ora si trovano in Questura: tra loro potrebbe esserci l'assassino. I sospettati sono stati individuati grazie alle telecamere di sorveglianza cittadina. Verosimilmente sono giovani cittadini stranieri, di diverse nazionalità, più o meno coetanei della vittima.

Il movente

Il movente del delitto non è ancora chiaro. Secondo quanto apprende Adnkronos, l'ipotesi più accreditata riguarda questioni legate allo spaccio di stupefacenti, ma non sono escluse le altre piste. La polizia, che indaga sull'omicidio, stava lavorando a 360 gradi. Mentre sono in corso accertamenti da parte della Scientifica sul luogo dell'aggressione.