Firenze, ventenne violentata in un parcheggio: ragazzo ai domiciliari

Avrebbe abusato di una ventenne, in un parcheggio nei pressi di un locale nel quale si trovavano entrambi. E sulla base delle indagini successivamente condotte, risulta indagato allo stato attuale per violenza sessuale e lesioni personali aggravate. Protagonista della vicenda che arriva da Firenze è un ragazzo di 20 anni residente nel capoluogo della Toscana, finito agli arresti domiciliari. Stando quanto riportato oggi dalla stampa toscana, la polizia di Poggibonsi ha eseguito l'ordinanza in questione nei suoi confronti nei giorni scorsi, seguendo i riscontri dell'indagine condotta dalla sezione anticrimine della polizia fiorentina e coordinate dalla procura. L'episodio che viene contestato al giovane risale a quanto sembra allo scorso anno, per la precisione il 30 giugno, e avrebbe avuto luogo all'esterno di un locale del capoluogo toscano. La presunta vittima, una coetanea originaria di un paese della Valdelsa, sarebbe stata avvicinata dal ragazzo, a lei sconosciuto.

E quest'ultimo avrebbe a quanto pare abusato sessualmente di lei, in base a quanto ricostruito. A far scattare l'allarme sarebbe stata la stessa giovane: a seguito dell'accaduto, si sarebbe recata presso il pronto soccorso dell’Ospedale Campostaggia di Poggibonsi (una cittadina situata in provincia di Siena) dove sarebbe stata visitata. E dopo la sua segnalazione, sarebbe scattata la procedura del "Codice rosa". La mattina di quello stesso giorno i poliziotti del commissariato di pubblica sicurezza della cittadina valdelsana intervennero in ospedale, acquisendo la querela da parte della giovane donna. Partendo dalla versione fornita dalla vittima, gli esponenti delle forze dell'ordine hanno cominciato ad effettuare già nei giorni seguenti i primi accertamenti, volti a ricostruire nei dettagli la dinamica dei fatti e ad individuare il principale indiziato. Verifiche che avrebbero consentito agli investigatori di raccogliere ulteriori elementi anche grazie ad una serie di ricognizioni effettuate nel luogo dove si trova il locale in questione.

E alla fine sono così riusciti a risalire al ventenne fiorentino. Gli agenti del commissariato di Poggibonsi hanno così eseguito l’ordinanza emessa dal giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Firenze. La misura cautelare degli arresti domiciliari nei confronti del ragazzo, tuttora in atto, è a quanto pare stata disposta per scongiurare il pericolo di reiterazione del reato. Chi indaga ha fatto sapere che il procedimento è attualmente in corso con indagini preliminari e l’effettiva responsabilità del ventenne raggiunto dalla misura, insieme alla fondatezza delle ipotesi d’accusa mosse a suo carico, saranno vagliate nel corso del successivo ed eventuale processo. Non si escludono ulteriori sviluppi investigativi: nei prossimi giorni potrebbero quindi esserci novità.