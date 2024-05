Fisioterapista ucciso a Bari, arrestato il presunto assassino

C'è una svolta nelle indagini sull'omicidio di Mauro Di Giacomo, il fisioterapista di 63 anni ucciso a Bari la sera del 18 dicembre 2022 mentre stava rientrando a casa. All'alba di questa mattina, a Canosa di Puglia, gli agenti della Polizia di Stato hanno arrestato un uomo indiziato del delitto. L'ordinanza di custodia cautelare in carcere è stata emessa dal giudice per le indagini preliminari su richiesta della Procura della Repubblica.

L'omicidio

Mauro Di Giacomo venne ucciso in via Tauro, nel quartiere Poggiofranco del capoluogo pugliese, a pochi passi dalla sua abitazione. Un killer incappucciato lo avvicinò nel parcheggio dove il fisioterapista aveva appena lasciato l'auto. Secondo quanto ricostruito dagli investigatori, sulla scorta delle testimonianze acquisite in questi mesi, tra i due uomini ci fu una discussione dai toni molto accesi, poi l'assassino tirò fuori una pistola calibro 7.65 e sparò al 63enne. I colpi, di cui tre andati a segno, furono esplosi da distanza ravvicinata.

Le ipotesi sul movente

In questi mesi di indagini, gli investigatori della Squadra Mobile di Bari hanno vagliato diverse piste, compresa quella sentimentale o passionale che si è presto indebolita. È stata presa in considerazione anche l'ipotesi della vendetta di un paziente per un trattamento inadeguato. Quanto all'assassino, i testimoni hanno riferito di averlo visto dileguarsi dalla scena del crimine a bordo di un'auto ma l'assenza di telecamere di sorveglianza nella zona ha complicato l'identificazione della vettura e, di conseguenza, le ricerche dell'aggressore. La svolta è arrivata a cinque mesi dal delitto con il fermo di uomo ritenuto responsabile dell'agguato mortale.

Il ricordo