Foggia, donna uccisa a coltellate dall'ex compagno. "Era protetta dal codice rosso"

Articolo in aggiornamento

Una donna di 46 anni, di origini marocchine, è stata uccisa a coltellate dall'ex compagno, suo connazionale. L'omicidio è avvenuto a Foggia, nella notte di giovedì 7 agosto. Secondo quanto riporta l'Ansa, tempo fa la vittima aveva denunciato l'ex ed era protetta dal Codice Rosso. Sulla vicenda indaga la polizia.

La ricostruzione

A quanto si apprende dalle prime informazioni, l'aggressione mortale si sarebbe consumata nell'appartamento in cui la 46enne viveva da sola, a pochi passi dal centro storico di Foggia. La donna, forse nel tentativo di sfuggire ai colpi dell'ex compagno, si è precitata in strada per chiedere aiuto.

A dare l'allarme al 112 sono stati alcuni residenti che hanno sentito le urla. Nonostante l'intervento tempestivo della polizia e l'arrivo di un'ambulanza, per la 46enne non c'è stato nulla da fare. Il corpo è stato ritrovato in strada.