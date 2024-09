Foggia, scontro frontale tra due auto: muoiono quattro persone. Ferita una ragazza

Ascolta ora 00:00 00:00

Grave incidente stradale nel foggiano questo pomeriggio, attorno alle 19, all'altezza di San Nicandro lungo la strada a scorrimento veloce 693 nel tratto compreso fra San Nicandro Garganico e San Marco in Lamis. Ancora non è chiara la dinamica, ci sono due vetture coinvolte e, purtroppo, quattro vittime e un ferito.

Al momento, dai primi rilievi, è emerso che le due vetture si sono scontrate frontalmente mentre il ferito è stato trasportato con l'elisoccorso all'ospedale Casa Sollievo della Sofferenza. Si tratta di una giovane politraumatizzata che, però, non sarebbe in immediato pericolo di vita. La strada è stata chiusa al traffico in entrambe le direzioni per permettere alle squadre di soccorsi e alle forze dell'ordine di intervenire in sicurezza sul posto.

Non sono state ancora rese note le identità delle vittime, anche se le cronache locali riferiscono che si tratta di giovanissimi. A scontrarsi sono state una Renault Scenic e una Kia (non, come erroneamente riferito in un primo momento, una Renault Scenic). Le vittime sarebbero tutte di Cagnano Varano, comune della provincia di Foggia, non distante dal luogo dell'incidente.

Tra le vittime c'è Matteo Giovanditto, 62 anni, che guidava la Kia, ucciso sul colpo dallo schianto. Era molto conosciuto ed era un insegnante della scuola primaria di San Nicandro Garganico. Le altre vittime, tutte a bordo della Panda, avevano tra i 26 e i 40 anni.