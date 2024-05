La foto choc, il giallo del messaggio scomparso: il mistero di Mara svanita nel nulla

Si continua a cercare Mara Favro, la mamma scomparsa a Chiomonte in Alta Val di Susa. C’è però un dettaglio che sposta l’ora della scomparsa: finora si è ritenuto che Mara mancasse dalla notte precedente all’8 marzo 2024, ma “Chi l’ha visto?” ha trovato una telefonata effettuata dalla donna nella mattinata alle 10.53.

Quella mattina infatti Mara avrebbe cercato l’assistente sociale che cura i rapporti con la figlia e l’ex marito: al telefono ha però risposto una collega. Ma risultano insolite le attività, tangibili o presunte, effettuate dalla donna nella notte precedente. Mara ha infatti inviato file musicali alla figlia fino alle 5.47 della mattina: in passato aveva mandato canzoni alla ragazzina ma non in questi orari notturni. E i messaggi alla figlia si chiudono con un selfie buio: si intravedono solo i denti di Mara e lo scatto desta preoccupazione anche in base alla circostanze della scomparsa. Una foto choc che spinge a chiedersi: cosa è accaduto alla scomparsa?

Mara stava vivendo un periodo molto positivo della sua vita, per via dei rapporti buoni sia con la figlia sia con l’ex marito, dal quale si era separata 6 anni fa. Per questo la famiglia non crede a un allontanamento volontario e teme che qualcuno la stia trattenendo con la forza. L’ex datrice di lavoro, intervistata dalla trasmissione di Rai 3, ha descritto Mara come una grande lavoratrice, mai arrivata in ritardo nell’agriturismo in cui operava, mai preso un giorno di riposo oltre quelli che le spettavano: “ Lei non può aver lasciato la figlia da sola ” ha aggiunto la proprietaria.

Gli inquirenti hanno ascoltato i racconti del proprietario del ristorante in cui Mara lavorava ora e del pizzaiolo. Il pizzaiolo Cosimo afferma infatti di aver ricevuto l'8 marzo, la mattina presto, un messaggio da Mara che gli diceva che non sarebbe andata al lavoro per stare con la figlia, suscitando il suo disappunto per la tempistica stretta d’avviso.

Cosimo avrebbe girato a Luca, il proprietario, questo messaggio, per poi cancellarlo. Successivamente gliene avrebbe girato un altro, risalente al 5 marzo però, in cui la donna scriveva di non poter andare a lavorare: un atteggiamento insolito per una donna puntuale come la descrive l’ex datrice.

Luca ha aggiunto di sapere che Mara avesse un appuntamento con une che un cliente del locale, che la conosce bene, l’avrebbe vista e salutata nei giorni successivi in uncon un camionista.