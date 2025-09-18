Il fotografo Maurizio Rebuzzini morto a Milano. "Segni di strangolamento, s'indaga per omicidio"

Maurizio Rebuzzini, 74 anni, fotografo, giornalista, storico della fotografia, direttore del mensile FOTOgraphia e del sito www.FOTOgraphiaONLINE.com ed ex docente di Storia della fotografia alla Cattolica, è stato trovato ieri sera in fin di vita su un ballatoio dello studio in cui lavorava, in via Zuretti, in zona della Stazione Centrale di Milano. Per terra c'erano tracce di sangue.

Rebuzzini viveva a qualche centinaia di metri dall'appartamento in cui lavorava e dove è stato ritrovato in fin di vita. A dare l'allarme è stato il figlio di 44 anni intorno alle 20 di mercoledì 17 settembre. L'uomo vive a poche centinaia di metri dalla via in cui viveva e lavorava il padre.

Il fotografo è stato portato in ospedale, al Fatebenefratelli, dove è morto. Sul corpo sono stati constatati segni compatibili con un strangolamento. Sul caso indaga la polizia di Stato con la Squadra mobile di Milano.