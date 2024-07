Francia sotto choc: uccisa a 6 anni dal compagno della madre

Ascolta ora 00:00 00:00

Sono finite nel peggiore dei modi le ricerche di Celya, la bambina di sei anni scomparsa venerdì nel nord della Francia. Il suo corpo è stato trovato in un bosco vicino a Saint-Martin-de-l'If, in Normandia. Arrestato il compagno della madre, accusato di averla rapita e poi uccisa. L'uomo, 42 anni, pare sia stato colto da un «attacco di follia».

Secondo la donna, ha riferito la procura di Rouen, il compagno, che «non è mai stato violento, ha brutalmente sbattuto Celya a terra» dopo una lite. «È stato come un fulmine a ciel sereno», secondo la madre, che è ancora in ospedale. La donna sarebbe intervenuta e avrebbe ricevuto «diverse coltellate», che le hanno causato «nove ferite superficiali». La madre è poi uscita di casa per chiamare i servizi di emergenza, che al loro arrivo hanno solo potuto constatare l'assenza della bambina e del patrigno.

Subito è scattato l'allarme rapimento: in azione 200 soldati, secondo la gendarmeria, un elicottero. Le segnalazioni dei residenti locali hanno portato al ritrovamento dell'auto del sospetto poche ore dopo, «a tre chilometri dalla casa» in una zona boschiva, insieme al corpo senza vita della piccola Celya. Il pubblico ministero Frederic Teillet ha aggiunto che «il patologo forense ha potuto effettuare un esame esterno che ha rivelato eventi estremamente violenti, una frattura importante del cranio nella parte posteriore della testa che molto probabilmente ne ha causato la morte». Erano inoltre visibili «lesioni ecchimotiche» su tutto il corpo.

Il presunto colpevole, che secondo la sua compagna aveva «assunto cocaina più volte durante il giorno», è stato arrestato poco dopo le 6 di sabato mattina mentre cercava di lasciare il bosco vicino alla loro casa di Betteville, ha spiegato Stephane Gauffeny, generale della Gendarmeria per la regione della Normandia.

È stato arrestato, «ancora armato di coltello» ma si è lasciato «interrogare senza incidenti», ha aggiunto il procuratore. Il sospetto è stato posto in custodia

di polizia per tentato omicidio di un coniuge, rapimento di un minore di 15 anni e omicidio di un minore di 15 anni, ha spiegato il procuratore. «Per quanto riguarda la personalità del presunto colpevole, posso dirvi che ha 42 anni, è stato condannato cinque volte dal 2009 per reati legati alla droga ed è già stato incarcerato per questo tipo di reati» ha spiegato il procuratore di Rouen.

Soffriva

anche di «problemi comportamentali», ma «non era noto per aver commesso atti violenti, e i gendarmi non hanno ricevuto alcuna denuncia di precedenti violenze domestiche» da questa coppia che stava insieme da circa due anni.