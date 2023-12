Vuol derubarlo, ma lui non ha nulla. Il passante pestato dall'africano

Si sarebbe avvicinato di soppiatto ad un residente, frugandogli nelle tasche alla ricerca di denaro o di oggetti di valore. Ed evidentemente deluso per non aver trovato soldi o gioielli, lo avrebbe poi scaraventato a terra con violenza, procurandogli la frattura del setto nasale. Protagonista della vicenda che arriva da Modena è a quanto pare un giovane africano, accusato di aver aggredito un cittadino che passeggiava in corso Vittorio Emanuele. A rendere noto l'episodio svoltosi nelle scorse ore nel capoluogo modenese è stata Manuela Spaggiari, consigliera di quartiere di Noi Moderati. Sulla base di quanto ricostruito, vittima dell'aggressione sarebbe un uomo che in quel momento era impegnato in una passeggiata sul viale in questione. Quest'ultimo avrebbe notato durante la camminata un ragazzo africano intento ad avvicinarsi ai portoni delle varie abitazioni del posto, ma non avrebbe dato particolare peso alla cosa.

Perlomeno fino a quando il giovane extracomunitario, senza farsi notare, lo avrebbe seguito e raggiunto. E secondo una prima ricostruzione, gli avrebbe messo le mani nelle tasche della giacca, nel tentativo di sottrargli il portafoglio. Un tentativo andato a vuoto: il residente non lo aveva e non aveva alcun oggetto di valore con sè, in quell'occasione. E a quel punto sarebbe scattata l'aggressione: l'africano, con tutta probabilità contrariato a causa della scoperta, non sarebbe riuscito a trattenere rabbia e delusione. E si sarebbe sfogato sull'uomo, sollevandolo e gettandolo con violenza sul selciato. Un gesto improvviso che avrebbe sorpreso anche il malcapitato, il quale non avrebbe fatto in tempo a difendersi nè a proteggersi il volto. L'uomo ha rimediato una frattura al naso, la rottura di un dente e varie escoriazioni, mentre l'aggressore si è allontanato senza lasciare traccia.