Garlasco, l'ultimo Sms di Chiara alla cugina Paola: "No, quello no"

Un nuovo elemento si aggiunge al grande mistero del caso di Garlasco. Un messaggio che Chiara Poggi ha inviato alla cugina Paola Cappa, l'ultimo che ci sarebbe stato fra le due. In un momento in cui c'è tanta voglia di risposte in merito a un delitto che ancora riempie le pagine di cronaca, ogni dettaglio può fare la differenza.

Il settimanale Giallo ha voluto portare l'attenzione su un messaggio scritto al telefono da Chiara. Un Sms molto particolare, perché si tratterebbe dell'ultimo che la vittima ha scritto a Paola, una delle cugine. Una cosa di poco conto, forse, oppure no. Di sicuro è un elemento importante per comprendere cosa stesse succedendo fra le cugine in quegli ultimi giorni. Per cercare di capire che cosa sia realmente accaduto a Chiara, è importante esaminare anche il suo privato, scandagliare i rapporti con i familiari, conoscere le sue fragilità e i suoi valori.

Stando a quanto anticipato dalla rivista, un mese prima dell'omicidio, Chiara si sarebbe confidata con Alberto Stasi,

parlandogli della cugina. La giovane avrebbe spiegato al fidanzato di essere preoccupata per Paola. Secondo Giallo, Chiara si sarebbe rifiutata di comprare un farmaco alla cugina, parlando di presunte "tensioni" tra le due.