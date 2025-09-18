Genova, bimbo precipita dalla finestra della scuola: è grave

Articolo in aggiornamento

Sono gravi le condizioni di un bambino precipitato dalla finestra della scuola elementare "De Amicis", nel quartiere Voltri di Genova. Il piccolo, 7 anni di età, è stato soccorso con l'elicottero del 118 e trasportato in codice rosso all'ospedale pediatrico Gaslini, dove si trova ricoverato nel reparto di Rianimazione. La polizia indaga per chiarire la dinamica del drammatico accaduto.

La ricostruzione

Secondo quanto apprende l'Ansa, l'allarme è scattato attorno alle ore 12 di giovedì 18 settembre. A chiamare i soccorsi è stata una passante che, suo malgrado, ha assistito alla terribile scena. Sul posto è intervenuta dapprima l'automedica e poi l'elissocorso. Il bambino è stato subito intubato dai medici del 118 e trasferito al Gaslini, dove è arrivato in condizioni critiche. Al momento, la prognosi è riservata. Il prossimo bollettino medico sarà diramato in serata.

Valtidara: "Fare chiarezza sull'accaduto"