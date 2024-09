Il sangue nel freezer e il selfie inquietante nel dehor. Svolta nel giallo di Mara Favro

Screen "Chi l'ha visto?"

Mentre proseguono le indagini per omicidio a seguito della scomparsa di Mara Favro, c’è chi lamenta nei propri confronti un presunto accanimento. Si tratta di uno degli indagati, ovvero il datore di lavoro di Mara, Vincenzo Milione detto Luca, il quale mai si è contraddetto sulla notte della sparizione della mamma di Susa, l’8 marzo 2024.

L’uomo è intervenuto a “Chi l’ha visto?”, raccontando l’indagine che lo sta riguardando, fin dall’esordio a luglio, quando è stato iscritto nel registro degli indagati, e poi ad agosto nel corso delle perquisizioni. Gli inquirenti si sono recati infatti nella pizzeria di Chiomonte, ora chiusa per via di un sopralluogo in cui sono state trovate presunte irregolarità - che hanno coinvolto tra l’altro l’ispettorato del lavoro e un sequestro di mezzi - e che non hanno nulla a che fare con il caso di Mara. Nonostante le ricerche, anche in vasti vani sotterranei, non è stato trovato niente. “ C’erano tre gocce di sangue nel freezer ”, ha spiegato Luca, chiarendo che erano relative a un ossobuco usato in cucina. “ Mi hanno detto: ‘Dicci dove hai messo il corpo di Mara’. Ci sono rimasto male ”, ha aggiunto.

Indagato per droga, Luca è stato assolto, anche se è stato condannato per inosservanza della sorveglianza legale. L’uomo crede che sia naturalmente giusto indagare per la verità su Mara, ma trova che ci sia un accanimento nei suoi confronti: “ Questa pressione ormai è palpabile. Le macchine che passano fanno il segno, tutti a puntare il dito ”.

Intanto sono attesi i risultati dei prelievi sulla Fiat Punto Rossa, che gli inquirenti presumono essere il mezzo con cui il pizzaiolo Cosimo Esposito, l’altro indagato, avrebbe accompagnato Mara la notte della scomparsa da Chiomonte a Susa.

Nella notte della scomparsa, la donna aveva inviato un selfie inquietante alla figlia e al gruppo delle mamme di scuola, insieme con vari link musicali e di videogiochi. Su questo selfie sono state fatte varie ipotesi. Stando alle dichiarazioni di Luca, Mara avrebbe fatto rientro alla pizzeria, accompagnata da un camionista che andava in Francia: avrebbe dimenticato alcuni effetti personali e, dopo averli recuperati si sarebbe fermata a fumare una sigaretta nel dehor della pizzeria.

Uno spettatore di “Chi l’ha visto?” ha notato che nel

selfie campeggia sulla destra un rettangolo rosso: l’ipotesi, suggestiva e probabile, è che il selfie sia stato scattato nel, dove in effetti campeggia su una finestra un vaso con una base rossastra.