“Come una pezza da piedi”: cosa non torna su Mara. Si indaga per omicidio

Assume contorni sempre più misteriosi la scomparsa di Mara Favro, avvenuta nella zona tra Chiomonte e Susa l’8 marzo 2024. Non si sa dove fosse infatti la donna quando si è palesata “virtualmente” per l’ultima volta, ovvero attraverso dei messaggi su WhatsApp, né se sia stata davvero lei a scrivere l’ultima frase sull’applicazione di messaggistica. Dopo le prime ricerche per un presunto allontanamento volontario, ora si indaga per omicidio.

Le chiavi per strada

Un inviato di “Chi l’ha visto?”, Marco Monti, ha trovato sulla strada statale che collega Chiomonte a Susa un mazzo di chiavi. Le chiavi erano tenute insieme con un delfino, che assomiglia a un tatuaggio che Mara reca sulla spalla. Monti, che aveva rinvenuto nei mesi scorsi il corpo di Antonella Di Massa a Ischia, ha controllato anche in un vicino pozzo, allertando i carabinieri. Giunte sul posto, le forze dell’ordine hanno repertato le chiavi e controllato anche loro il pozzo.

La cronologia dei messaggi

Il giallo di Mara può trovare una chiave di lettura proprio nei messaggi scambiati nell’ultima giornata? Può darsi, soprattutto se fosse possibile da parte degli inquirenti una geolocalizzazione della mamma di Susa durante quell’attività online. “Chi l’ha visto?” ha stilato una cronologia.

Tutto inizia alle 14.30 del 7 marzo: a Mara scrive Luca, proprietario del ristorante di Chiomonte in cui lavora, raccomandandole di essere puntuale. Lei lo chiama per 10 secondi alle 14.46, presumibilmente per dire che sarebbe giunta a breve, ma non si sa come: la sua auto non è funzionante in quei giorni.

C’è un audio delle 14.54 che avvia tra Mara e l’ex marito Massimiliano un dialogo via messaggio per gli accordi su chi deve stare con la figlia. I due sono separati ma in ottimi rapporti.

Alle 15.07 scrive a Mara un uomo che sta frequentando da poco, dal tenore dei messaggi sembra che siano entrambi felici ed eccitati di questa nuova conoscenza. Lei gli risponde alle 16.39 perché sta lavorando e pochi minuti dopo l’uomo le domanda se possono vedersi. Più o meno contemporaneamente, alle 16.42 Mara manda un nuovo messaggio a Massimiliano: ha trovato una soluzione per trascorrere del tempo con la figlia.

Poi altri messaggi in contemporanea. Dalle 17.42 Mara chatta a sprazzi con il fratello Fabrizio, aggiornandosi sulle reciproche vite fino alle 20.32. Stessa dinamica ma molto più prolungata con il nuovo amico: alle 17.45 Mara gli chiede di andare da lei, perché in quei giorni finisce tardi al lavoro e va a dormire non appena possibile. Dopo qualche botta e risposta su dove e quando, alle 22.45 Mara si ricorda di avvertire l’amico che ha l’auto in panne e gli chiede di andarla a prendere a Chiomonte, ma lui vede questo messaggio solo alle 23.19.

L’amico si premura di sapere se abbia risolto: Mara è tornata a casa con Cosimo, il pizzaiolo, dice, sempre via messaggio, all’amico di non preoccuparsi e gli dà la buonanotte alle 1.08. La buonanotte è seguita da un link che sembra scam.

Alle 2.01 inizia per Mara l’invio di messaggi musicali e altri insoliti link sia all’amico che alla figlia, oltre che di una foto buia e inquietante del proprio volto. In realtà la donna e il suo nuovo amico chattano fino alle 5.54, prendendo accordi per fare colazione insieme la mattina successiva.

L’ultimo messaggio è delle 6.20. Mara scrive, accompagnando con un’emoji: “ Sai ho deciso di mollare la pizzeria mi trattano come una pezza da piedi ma io valgo molto di più ”. L’amico risponde ma lei a quel punto non visualizza più. Fino alle 8.26, quando a seguito di un messaggio di Luca appare una sola spunta grigia: lo smartphone di Mara non è attivo e non lo sarà più.

I timori

L’ex marito Massimiliano sostiene che quello di Mara di quella notte sia un comportamento insolito: la donna, avendo finito il lavoro e dovendosi preparare per il prossimo turno, è bizzarro non abbia dormito. Inoltre a Massimiliano le espressioni usate da Mara nell’ultimo messaggio pare non le appartengano.

In più all’improvviso appare un’araba fenice al posto della foto del profilo di Mara, che di solito usava scatti che la

Vedo spuntare la fenice, questi messaggi insoliti, lei che sparisce… decisamente un brutto presagio

ritraevano insieme alla figlia o solo della figlia. “”, ha commentato Massimiliano a “Chi l’ha visto?”.