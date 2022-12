"In ginocchio". Il post, poi uccide la compagna e si toglie la vita

" Chiedo scusa ai miei genitori, alle nostre famiglie, alle sorelle e fratelli, ai nipoti, ma non di meno ai mie compari, per me come fratelli, persone uniche, meravigliose e speciali e a tutte le persone che ci hanno voluto bene, nonostante il gesto atroce che io sto per compiere ". Lo ha scritto su Facebook Salvatore Patinella, 41 anni, prima di uccidere la compagna, Giovanna Bonsignore, 44 anni, e poi togliersi la vita con la stessa arma utilizzata per il delitto.

L'omicidio-suicidio

Stando a quanto riporta l'Ansa, l'omicidio-suicidio è avvenuto nell'appartamento della coppia, in via Giovanna d'Arco, a Villabate. Patinella ha infierito con un coltello contro la compagna, con cui aveva una relazione da quattro anni, lasciandola esangue sul pavimento. Poco dopo, si è suicidato con la stessa arma. Ad allertare i carabinieri sono stati alcuni amici della coppia leggendo il post su Facebook in cui il 41enne annunciava il " gesto atroce " che avrebbe commesso. Sul posto sono intervenuti i militari dell'Arma di Misilmeri, i sanitari del 118 e i Vigili del Fuoco. Circa il movente del delitto, non sono ancora noti i dettagli. Al momento, non risultano denunce per maltrattamenti o interventi dei carabinieri presso l'abitazione della coppia.

Il post su Facebook