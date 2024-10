"Ho visto Mara e l'ho detto all'indagato". La testimonianza inedita sulla mamma di Susa scomparsa

Screen "Chi l'ha visto?"

Mara Favro è ancora in vita? È questa la domanda fondamentale che scaturisce dal suo giallo. Ma ora si indaga per omicidio e quando una procura fa questo, indipendentemente che si investighi contro ignoti o contro persone ben precise, significa che gli inquirenti ha degli elementi per ipotizzare che una persona scomparsa possa essere morta.

Ma nel mistero della mamma di Susa c’è una testimonianza, inizialmente ritenuta non attendibile, che afferma il contrario. C’è infatti un uomo, ex compagno di scuola di Mara, che ha sempre affermato di averla vista il 22 aprile - ben 45 giorni dopo la scomparsa avvenuta l’8 marzo 2024 - in un autogrill di Fellizzano, a metà strada tra Asti e Alessandria.

“ La prima persona che ho chiamato, dopo l’avvistamento di Mara, è stato Luca, con la speranza che Luca, la prima cosa che facesse, telefonasse al fratello di Mara. […] Luca sai cos’ha fatto? ‘Ah, questa notizia me la tengo, tra 10-11 giorni e lo dico a Ivan (Bacchi ovvero l’inviato della trasmissione di Rai 3, ndr) al momento giusto’ ”, ha dichiarato il presunto testimone a “Chi l’ha visto?”. Mara sarebbe stata in compagnia di un uomo non meglio identificato. Difficile dire se fosse un camionista per esempio, tanto più che questi professionisti sono tenuti solitamente a non accogliere sui solo mezzi persone estranee all’azienda per cui lavorano.

Tuttavia Vincenzo Milione detto Luca, proprietario della pizzeria in cui lavorava Mara e indagato insieme al pizzaiolo Cosimo Esposito, ha smentito di non aver riportato le parole del presunto testimone: “ La prima cosa che ho fatto è chiamare i carabinieri ”, sostiene. Luca ha anche una teoria personale e dice di augurarsi che Mara ritorni: “ Io me l’immagino viva a godersi lo spettacolo della considerazione, perché Mara non era una persona considerata ”.

Mara scomparve dopo un turno al locale. Luca, che non si è mai sottratto alle domande di “Chi l’ha visto?”, riportò che la donna sarebbe stata accompagnata da Cosimo da Chiomonte, dove si trova la pizzeria, a Susa. Poi però sarebbe tornata al locale per recuperare degli effetti personali: secondo Luca sarebbe stata accompagnata da un camionista polacco che si dirigeva in Francia.

Fino alle 6 del mattino, la donna avrebbe inviato diversi messaggi WhatsApp insoliti, tra cui alcuni brani musicali e link alla figlie e al gruppo scolastico delle mamme. Tra gli invii insoliti un inquietante selfie per il quale ci si chiede se Mara in quel momento fosse in pericolo.