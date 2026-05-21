Imprenditore stende rapinatore a pugni, poi lo consegna alla polizia che lo arresta

Via Dé Togni, a due passi dalla Basilica di Sant'Ambrogio. Martedì pomeriggio l'ennesimo tentativo di rapina lampo in pieno centro si è trasformato in un boomerang per i banditi.

Un imprenditore piemontese di 54 anni - Maxim Pioggia, tra l' presidente dell'Albese calcio - e la sua compagna stavano raggiungendo la loro auto quando sono stati affiancati da due moto. Quattro uomini in tutto. Uno dei malviventi ha strappato con violenza la collana d'oro e il prezioso Rolex Tiffany dal collo e dal polso della coppia.

Ma il 54enne non ci ha pensato due volte. È sceso dalla macchina, ha inseguito il rapinatore, lo ha raggiunto e lo ha fatto cadere rovinosamente a terra. Nonostante il complice tentasse di trascinarlo via in sella alla moto, l'imprenditore lo ha bloccato con decisione, colpendolo con calci e pugni fino all'arrivo degli agenti.

Gli uomini della Questura lo hanno arrestato per rapina aggravata. Si tratta di un 51enne napoletano con precedenti, finito al pronto soccorso con 20 giorni di prognosi. Gli altri tre complici sono fuggiti a mani vuote.

La scena è stata ripresa quasi integralmente dalla dashcam di un'auto parcheggiata in via De Togni e il

video è già rimbalzato sui social, mostrando la reazione ferma della vittima.

Un imprenditore onesto che non si è fatto sopraffare. Un cittadino che ha detto basta alla violenza delle strade milanesi e ha reagito da uomo.