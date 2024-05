L'influencer Siu ferita al petto è in fin di vita. Il marito fermato per tentato omicidio

C'è una svolta nel giallo dell'influencer biellese Soukaina El Basri, nota sui social semplicemente come Siu, ricoverata in terapia intensiva all'ospedale di Novara con una profonda ferita al petto. Jonathan Maldonado, il marito della 30enne, è stato arrestato nella notte con l'accusa di tentato omicidio. La giovane, le cui condizioni sono stabili ma critiche, è tenuta ancora in coma farmacologico.

L'arresto

Secondo quanto apprende l'Ansa, l'uomo è stato raggiunto presso la sua abitazione dagli agenti della Squadra Mobile di Biella attorno alle 21 di mercoledì sera e accompagnato in Questura. Al termine dell'interrogatorio, durato circa quattro ore, è stato trasferito in carcere. Maldonato, 34 anni, nato a Biella, lavora come addetto alle vendite in un'azienda di caffè a Gattinara, nella vicina provincia di Vercelli, e sui social si fa chiamare Jonny Jonathan. In serata il suo profilo Instagram è diventato "privato". Ieri pomeriggio la procuratrice capo di Biella, Teresa Angela Camelio, riferendo che una persona era stata iscritta al registro degli indagati con l'accusa di tentato omicidio, non aveva confermato che si trattasse del 34enne, ma lo aveva lasciato intendere.

La versione di Maldonado e l'arma

È stato Maldonado, giovedì scorso, ad allertare i soccorsi. Agli operatori del 118, intervenuti nell'appartamento della coppia, l'uomo aveva raccontato che la moglie era caduta in casa, impattando accidentalmente contro lo spigolo aguzzo di una cassettiera. Da qui la ferita, quasi mortale, al petto (si parla di un "foro"). Ma i medici hanno ritenuto necessario segnalare l'episodio alle autorità competenti. La versione del 34enne non ha convinto gli investigatori che hanno avviato immediatamente le indagini. Per gli inquirenti Maldonato avrebbe colpito Siu con un'arma appuntita, non ancora rintracciata.

Il fratello dell'influencer: "Non riuscivamo a contattarla"

" Nelle ultime settimane tutta la famiglia aveva difficoltà a mettersi in contatto con lei, e anche nostro padre dal Marocco ha provato più volte a contattarla. Per circa venti giorni nessuna risposta " ha raccontato Marouane, uno dei fratelli di Soukaina El Basri, al giornale "Eco di Biella". Il ragazzo è stato tra i primi a correre al capezzale di Siu, nella mattinata di venerdì. " Ho poi provato a tornare per rivederla - ha precisato - ma non mi hanno più fatto entrare ".

L'ultimo post di Siu