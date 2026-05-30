Addio a Monica Montefalcone e Giorgia Sommacal: lo strazio ai funerali

Ultimo saluto per Monica Montefalcone e Giorgia Sommacal, la professoressa dell'Università di Genova e la giovane figlia dell'insegnante morte tragicamente nella grotta di Dhevana Kandu ad Alimathà (Maldive). I funerali, fissati per le 11.00 di oggi, si sono tenuti nella chiesa di San Francesco, nel quartiere genovese di Pegli.

Centinaia di persone si sono presentate per dire addio alle due donne e sostenere la loro famiglia, devastata dalla perdita. Tanta commozione nella chiesa gremita, e tanto dolore per una morte inaccettabile. Non sono mancati i parenti, gli amici, i colleghi di lavoro e addirittura gli studenti della Montefalcone. Tutti giunti per un ultimo abbraccio. All'interno della chiesa di San Francesco si sono moltiplicate le corone di fiori portate in tributo, così come altri omaggi d'affetto. Per Giorgia sono stati portati tanti mazzi di rose bianche.

I feretri hanno fatto il loro ingresso nel luogo sacro poco prima delle 11.00. Una bara in legno scuro per Monica, bianca, invece, per Giorgia. Fra le due è stata posizionata una fotografia dove compaiono madre e figlia, insieme e sorridenti. Alle loro spalle il mare. Il mare che entrambe amavano così tante, e che purtroppo è stato causa della loro scomparsa.

"Monica è il mare, Giorgia il sole", è la frase che campeggia. A celebrare il funerale il vescovo di Genova, monsignor Marco Tasca. La cerimonia si è svolta sotto lo sguardo addolorato di Carlo Sommacal, marito di Monica e padre di Giorgia, e del figlio. Insieme a loro, anche il fidanzato di Giorgia, e i genitori della professoressa. Presenti anche molti colleghi di Monica, accompagnati dallo stendardo dell'Università di Genova.

"Non so se avrò la forza di accarezzare e baciare quelle bare per l'ultimo saluto. Voglio ricordarle con il loro sorriso radioso, solare, pieno di vita", ha dichiarato Carlo Sommacal a Il Corriere. "Adesso devo stare accanto a Matteo, che ha appena compiuto vent'anni. Devo trovare la forza per lui. Devo dare forza agli amici, ai parenti, agli studenti che hanno voluto bene a Monica e Giorgia. E anche a Federico, il fidanzato di Giorgia: un ragazzo splendido che sta soffrendo tantissimo".

Grande commozione da parte degli studenti, che hanno voluto essere presenti per salutare la loro professoressa. "Siamo qui, nel giorno dell'addio, perché la professoressa Montefalcone ci ha lasciato molto più di un insegnamento universitario: ci ha trasmesso una passione, un modo di guardare la ricerca e la vita. Per noi l'università non è mai stata solo studio mnemonico, ma curiosità, impegno, dedizione. È anche per questo che nei giorni scorsi abbiamo chiesto che il suo nome e quello di Muriel Oddenino non sparissero dal sito dell'Ateneo.

Oggi quella pagina commemorativa è un segno importante: Monica resterà nei nostri cuori e nella memoria dell'Università di Genova", hanno dichiarato. Oggi, a Padova, si terrà anche il funerale dell'istruttore subacqueo Gianluca Benedetti.