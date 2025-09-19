Linate, scavalca la recinzione e fa irruzione in pista. "Aveva documenti tunisini"

Un uomo ha fatto irruzione questa mattina sulla pista dell'aeroporto di Linate per poi essere subito bloccato dal personale di sorveglianza ed essere preso in consegna dalla

Polaria. L'uomo all'arrivo della Polizia si è steso per terra senza proferire parola ed è stato portato in ospedale. Con sè aveva dei documenti tunisini, ma la sua identità è ancora da accertare.

Articolo in aggiornamento