Rigopiano, chiuso l’Appello-bis: tre condanne, due assoluzioni e cinque prescrizioni

Si è chiuso l’appello bis per il disastro di Rigopiano in Corte d'Appello a Perugia con tre condanne, due assoluzioni e cinque prescrizioni. Gli unici condannati a due anni . gli ex dirigenti regionali Carlo Visca, Pierluigi Caputi e Vincenzo Antenucci. Assolti perché il fatto non costituisce reato l'ex sindaco di Farindola, Ilario Lacchetta, e l'ex dirigente della regione Sabatino Belmaggio. Cinque prescrizioni per i due ex dirigenti della provincia Di Blasio e D'Incecco gli ex dirigenti regionali Giovani e Primavera e l'ex tecnico comunale Colangeli.

La richiesta del Pg Paolo Barlucchi per omicidio colposo plurimo non aggravato in concorso formale con crollo di costruzione colposo aggravato dalla verificazione del

danno era di tre anni e dieci mesi per i cinque dirigenti della Regione Abruzzo Carlo Giovani, Emidio Primavera, Pierluigi Caputi, Vincenzo Antenucci e Carlo Visca, assolti in primo e secondo grado nei processi in Abruzzo.