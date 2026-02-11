Leggi il settimanale
Abbonati Leggi
In evidenza
Nazionale |dopo nove anni

Rigopiano, chiuso l’Appello-bis: tre condanne, due assoluzioni e cinque prescrizioni

A nove anni dalla valanga che travolse l’hotel sotto il Gran Sasso, l’appello bis ridisegna solo in parte le responsabilità per la tragedia. Un verdetto che riapre ferite mai chiuse e lascia ancora una volta l’amaro in bocca ai familiari delle 29 vittime

Rigopiano, chiuso l’Appello-bis: tre condanne, due assoluzioni e cinque prescrizioni
00:00 00:00

Si è chiuso l’appello bis per il disastro di Rigopiano in Corte d'Appello a Perugia con tre condanne, due assoluzioni e cinque prescrizioni. Gli unici condannati a due anni . gli ex dirigenti regionali Carlo Visca, Pierluigi Caputi e Vincenzo Antenucci. Assolti perché il fatto non costituisce reato l'ex sindaco di Farindola, Ilario Lacchetta, e l'ex dirigente della regione Sabatino Belmaggio. Cinque prescrizioni per i due ex dirigenti della provincia Di Blasio e D'Incecco gli ex dirigenti regionali Giovani e Primavera e l'ex tecnico comunale Colangeli.

La richiesta del Pg Paolo Barlucchi per omicidio colposo plurimo non aggravato in concorso formale con crollo di costruzione colposo aggravato dalla verificazione del

danno era di tre anni e dieci mesi per i cinque dirigenti della Regione Abruzzo Carlo Giovani, Emidio Primavera, Pierluigi Caputi, Vincenzo Antenucci e Carlo Visca, assolti in primo e secondo grado nei processi in Abruzzo.

Commenti
Pubblica un commento
Non sono consentiti commenti che contengano termini violenti, discriminatori o che contravvengano alle elementari regole di netiquette. Qui le norme di comportamento per esteso.
Accedi
Registrati
Hai dimenticato la password?
ilGiornale.it Logo Ricarica