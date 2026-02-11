Boicotta a puntino

Noi da tempo, disgustati da questa destra impresentabile, appoggiamo tutte le campagne antifasciste che la sinistra sta con coraggio combattendo. Mi hanno detto: «Vannacci è un omofobo razzista, non leggerlo!». Il mondo al contrario ha venduto 250mila copie, lui è andato all'Europarlamento e si è fatto un partito. Allora mi hanno detto: «Senti, quei fascisti di Passaggio al bosco non devono entrare a Più libri più liberi!». Grande idea: c'era la fila allo stand e il traffico del sito in tre mesi è quintuplicato. Non contenti mi hanno detto: «La Pausini non canta Bella ciao? Ah, sì? E noi non compriamo più i suoi dischi. Deve sparire!». Ho ubbidito. Si è fatta le Olimpiadi e farà Sanremo. Bella strategia del cazzo. «Vabbè, non abbatterti», mi dicono: «Compra la spilla anti-Venezi». Fatto! La Venezi è diventata la direttrice d'orchestra più mediatica d'Europa e la campagna abbonamenti della Fenice per la stagione 2025/26 non è mai andata così bene. «Non si molla!», insistono: «Attacca Pucci sui social, non può andare a Sanremo!». Ho smanettato tutto il giorno su X infamandolo! E subito i suoi spettacoli da qui all'estate in due giorni sono andati sold out.E appena la Conad gli ha stracciato il contratto per un evento aziendale, mia moglie ha detto che da sabato la spesa si fa all'Esselunga.
Vabbè. Nulla è perduto; fuorché l'onore. Adesso inizio a scrivere che la Meloni non è una fascia: è un nazi! Poi voglio vedere come vanno le elezioni del 2027...