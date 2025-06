Capua, lite con coltello in una masseria: morto un 17enne gambiano

Ascolta ora 00:00 00:00

Tragedia nella serata di domenica nel casertano, a Sant'Angelo in Formis, frazione del comune di Capua. Un 17enne di origine gambiana, Alagie Sabally, è stato accoltellato a morte e sono stati contestualmente feriti anche un uomo e una donna. Stando alle prime ricostruzioni, l'omicidio e le aggressioni si sarebbero sviluppate come esito di una lite nata nel locale cucina di una masseria adibita a struttura ricettiva. Il 17enne è morto subito dopo l'arrivo dei soccorsi. L'uomo ferito, invece, è ricoverato in codice rosso all'ospedale Sant'Anna e San Sebastiano di Caserta mentre la donna, che pare sia parente del proprietario della struttura, pare non sia in pericolo.

La dinamica non è ancora chiara ma pare che l'uomo ferito in modo grave sia la persona con la quale il 17enne ha avuto la lite mentre la donna potrebbe essere intervenuta per dividerli, venendo a sua volta colpita dai fendenti. L'indagine è stata affidata ai carabinieri della Compagnia di Capua, coordinati dalla Procura di Santa Maria Capua Vetere. Tra gli accertamenti in corso, oltre a quelli per individuare le responsabilità e capire in modo chiaro la dinamica, ci sono anche quelli necessari a capire se il 17enne si trovasse legittimamente nella cucina della masseria, a fronte di un regolare contratto. Pare che fosse impiegato come aiuto cuoco e che sia stato raggiunto da un violento fendente al petto, al culmine della lite con un membro dello staff, che non gli ha lasciato alcuno scampo.

Pare che il 17enne, che era ospite in un centro migranti, fosse stato chiamato a lavorare nella masseria solamente per la giornata di ieri.

Articolo in aggiornamento