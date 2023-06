Infrante le speranze della famiglia di Daniele Potenzoni: chi è l'uomo su Tik Tok

Arrivava dall’Ucraina devastata dalla guerra l’ennesima speranza per il ritrovamento di Daniele Potenzoni, il milanese che nel 2015 scomparve da Roma nel tragitto per una visita da Papa Francesco.

Nei giorni scorsi a “Chi l’ha visto?” era giunta una segnalazione da una telespettatrice: nei video di un blogger ucraino, con il nickname di Kolyaska Tv su TikTok, si vede un uomo molto rassomigliante a Potenzoni. Il naso, l’attaccatura dei capelli, i movimenti: tutto lasciava ben sperare. Ma, a un’analisi più approfondita dei video, tutto si è concluso in un nulla di fatto: l’uomo non è Daniele Potenzoni, è troppo basso per essere lui, i denti sono differenti e anche i capelli hanno un colore diverso, e inoltre è presumibilmente un uomo ucraino. Molto rassomigliante ma un’altra persona.

“ Ci eravamo illusi di essere arrivati a una conclusione - ha spiegato il padre Franco Potenzoni in una telefonata in diretta a ‘Chi l’ha visto?' - Ma questo non vuol dire nulla: continueremo sempre a cercare Daniele perché Daniele da qualche parte si troverà. Son sicuro che qualcuno, prima o poi, ci darà la dritta giusta. Purtroppo questa volta è come tante altre volte, però non ci arrendiamo mai perché Daniele va cercato. Sicuramente da qualche parte è e lo dobbiamo portare a casa ”.

La vicenda della scomparsa di Daniele Potenzoni ebbe inizio il 10 giugno 2016, quando l’uomo aveva 36 anni e da Pantigliate in provincia di Milano si spostò a Roma per partecipare a un’udienza con il pontefice. Potenzoni viaggiava in un gruppo in cui c’erano tre accompagnatori e un volontario: giunti nella capitale dalla stazione Termini, il gruppo salì su un treno della metro A. Quasi tutti scesero però immediatamente, perché il posto non era sufficiente: Potenzoni rimase sul veicolo e di lui si persero le tracce.

Daniele Potenzoni è alto 180 centimetri, ha una neurodivegenza all’interno dello spettro autistico, i suoi segni particolari sono una malformazione al naso e l’assenza del dente canino superiore destro. Al momento della scomparsa indossava una polo color salmone, dei jeans chiari, sneakers blu con lacci arancioni.

Le ricerche proseguono da allora: stavolta il filmato, sebbene preoccupante, aveva lasciato ben sperare. I fotogrammi avevano destato interesse anche perché l’uomo che vi era ritratto sembrava in difficoltà, poiché disteso in terra in un bosco e a causa di un’apparente ferita alla testa - ma in un altro video si nota essere una probabile escoriazione legata a una rasatura dei capelli un po’ spartana.