Mahmoud, i sommozzatori cercano la testa del ragazzo tra gli scogli

I carabinieri del nucleo Subacquei del comando di Genova stanno cercando la testa di Mahmoud Sayed Mohamed Abdalla, il 19enne ucciso e poi mutilato nella notte tra domenica 23 e lunedì 24 luglio. Le ricerche si stanno concentrando lungo la scogliera della colmata a mare di Chiavari, a ponente della foce dell'Entella, dove lunedì mattina sono stati recuperati gli arti. Stando a quanto apprende l'Ansa, uno dei due egiziani indagati per l'omicidio starebbe collaborando con gli inquirenti per il ritrovamento dei resti.

Le ricerche

Il cadavere di Mahmoud è riafforato al largo di Santa Margherita nella tarda mattinata di lunedì. Le mani sono state invece recuperate lungo un lembo di spiaggia che costeggia il fiume Entella, tra Lavagna e Chiavari. All'appello manca la testa del ragazzo che, ipotizzano gli investigatori, potrebbe essere stata gettata nel corso d'acqua assieme all'arma del delitto, verosimilmente un coltello e/o un punteruolo.

"L'indagato vuole collaborare"

Uno dei due indagati, Mohamed Ali Abdelghani (detto Bob) avrebbe fornito indicazioni precise ai sommozzatori circa il luogo in cui cercare i resti del 18enne. " È sconvolto. Ma vuole collaborare, tanto che ha dato indicazioni che possono far ritrovare la testa mozzata di Mahmoud " ha detto all'Ansa l'avvocato Salvatore Calendra, che assiste Bob. " Non fa che piangere, è totalmente sconvolto. - ha continuato il legale - Ma la sua posizione è chiara: è finito dentro una cosa che davvero non si aspettava . È stato minacciato e ha avuto paura per la sua famiglia ". Durante l'interrogatorio di ieri Abdelghani aveva di fatto scaricato le responsabilità della brutale aggressione sull'altro egiziano accusato di omicidio e soppressione di cadavere, Abdelwahab Ahmed Gamal Kamel (detto Tito). In buona sostanza, Bob accusa Tito - il titolare del negozio di parrucchieri per uomo in cui lavorava Mahmoud - di aver costretto, sotto minaccia, a commettere lo scempio sul corpo del 19enne, ucciso perché voleva cambiare lavoro.

La reazione della comunità musulmana