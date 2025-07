L'ultimo gesto e il volo sull'asfalto: così è morta Gaia. La manager tedesca: "Sgomento e dolore"

Sarebbe morta nel giro di pochi minuti Gaia Costa, la 24enne travolta e uccisa da un'auto mentre attraversava sulle strisce pedonali nel centro di Porto Cervo, in Sardegna, martedì pomeriggio. Come riferiscono alcuni testimoni, la giovane avrebbe sollevato un braccio nel tentativo di fermare la Bmw che era sulla sua traiettoria, purtroppo invano. La donna che era alla guida dell'utilitaria, Vivian Alexandra Sphor, manager di rinomata fama e moglie dell'amministratore delegato di Lufthansa, Carsten Sphor, è stata iscritta nel registro degli indagati nel fascicolo per omicidio stradale aperto dalla procura di Tempio Pausania. " La signora Spohr si è posta a completa disposizione dell'autorità giudiziaria italiana per le doverose indagini e, pur consapevole che una perdita personale così grande non possa essere rimediata, si attiverà al fine di attenuarne le conseguenze ", fa sapere con una nota l'avvocato Angelo Merilini, legale dell'indagata. La 51enne, risultata negativa all'alcol test e agli esami tossicologici, è rientrata in Germania.

L'impatto con l'auto, poi il volo sull'asfalto

L'incidente si è verificato attorno alle 13.30. Un gruppo di persone era in attesa di attraversare sulle strisce pedonali in via Aga Khan, nel cuore di Porto Cervo. La Bmw si è fermata e le ha lasciate passare. Subito dopo è sopraggiunta Gaia: ha fatto un cenno con la mano, come a voler dire a chi guidava di aspettare, ma l'utilitaria è ripartita all'improvviso e l'ha travolta. L'impatto è stato devastante. Dopo un volo di qualche metro, la giovane è atterrata sull'asfalto. Quando l'ambulanza è arrivata sul posto era ancora viva, ma le ferite riportate alla testa non le hanno lasciato scampo.

"La donna alla guida della Bmw si è accasciata"

Sphor si sarebbe accorta di quanto accaduto dalle grida di alcuni passanti che hanno assistito alla drammatica scena. Ha percorso un paio di metri e si è fermata. Un testimone ha riferito al Corriere della Sera che la 51enne avrebbe avuto un malore per lo choc: " Si è subito resa conto di ciò che era accaduto, ha portato le mani al viso e si è accasciata ". In auto con la 51enne c'era una delle due figlie.

Le indagini

La dinamica dell'incidente mortale resta ancora da accertare. I carabinieri di Porto Cervo, che conducono le indagini, hanno già acquisito i filmati delle telecamere di sorveglianza collocate in prossimità del punto di impatto e ascoltato alcuni testimoni. Sembra che la Bmv viaggiasse entra i limiti di velocità consentiti. Ieri la procura ha disposto l'autopsia sulla salma, che sarà eseguita il prossimo 16 luglio.

Il ricordo di Gaia

Gaia era originaria di Tempio Pausania. Lavorava come baby sitter stagionale in Costa Smeralda e faceva parte del gruppo Folk Quartiere Villanova.

una ragazza allegra e sempre sorridente

Amici e conoscenti la descrivono come "". I genitori e il fratello sono devastati dal dolore. Il sindaco di Tempio Pausania, Gianni Addis, ha proclamato un giorno di lutto cittadino e disposto l’annullamento di tutte le manifestazioni pubbliche.