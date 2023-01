Massacrato dal rom, la madre: "Me l'hanno ucciso, devono pagare"

"Il mio Davide è qui, da cinque mesi ormai, in rianimazione. E resta in vita solo grazie a un respiratore. Ma non ci sono più speranze perché quei maledetti me l’hanno ucciso". Giuseppina Orlando, madre di Davide Ferrerio, non nasconde il dolore. Del resto, le condizioni del ventenne tifoso del Bologna ridotto in fin di vita dal ventiduenne di etnia rom Nicolò Passalacqua, mentre la scorsa estate si trovava in vacanza a Crotone, restano critiche. Il giovane bolognese è ormai da tempo ricoverato all'Ospedale Maggiore di Bologna, ma non si è più ripreso dal pestaggio del quale fu vittima. Le indagini della procura di Crotone, chiusesi lo scorso dicembre, hanno portato all'arresto dei principali sospettati, che dovranno rispondere di tentato omicidio per futili motivi.

Gli inquirenti contestano in particolare ad Anna Perugino di aver organizzato la "spedizione punitiva" nei confronti della persona rea, a suo avviso, di aver fatto delle avances alla figlia diciassettenne (che non risulta tuttavia essere stato Ferrerio), al suo compagno Andrej Gaju di aver partecipato all'agguato e a Passalacqua di aver eseguito l'"operazione". La prima ad essere processata dovrebbe essere il prossimo aprile la ragazza minorenne, ristretta in una struttura per minori. La famiglia Ferrerio, tramite il proprio legale, ha però fatto sapere di continuare a considerare il quadro degli imputati non completo: all'appello mancherebbe Alessandro Curto, ovvero l'uomo di 31 anni che avrebbe indirettamente agevolato lo scambio di persona. La sua posizione va sempre più verso l'archiviazione, ma stando all'accusa era proprio Curto l'"obiettivo" iniziale del giovane rom, che aveva intenzione di pestarlo per aver scritto alla fidanzata ed averle proposto di incontrarsi. Solo che al momento dell'incontro, Curto, presagendo già la mala parata, sarebbe riuscito a defilarsi subito con uno stratagemma, inviando un messaggio alla ragazza: "Sono qua, ho la camicia bianca".