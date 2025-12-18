Massimo Lovati lavora a un libro. "Pronto a dire le sue verità su Garlasco"

Si torna a parlare di Massimo Lovati, ex legale di Andrea Sempio finito ormai ai margini del caso Garlasco dopo la revoca del suo mandato. Durante il periodo trascorso al fianco di Sempio come suo difensore, Lovati si è lasciato spesso andare a teorie su cosa possa essere accaduto a Chiara Poggi e quali fossero le ragioni che hanno portato all'omicidio della ragazza.

In una intervista Fabrizio Gallo, avvocato che difende Lovati in merito alle accuse di diffamazione per le quali è accusato, ha fatto sapere che il suo assistito ha tutta l'intenzione di scrivere un libro su Garlasco. Di libri in cui si analizza il terribile omicidio di Chiara Poggi ne sono stati scritti molti, ma quello di Lovati promette di rivelare quelle che sono le verità dell'avvocato che per tanto tempo ha seguito il caso molto da vicino. "Con Massimo Lovati stiamo preparando un libro sulla sua verità" , ha dichiarato Fabrizio Gallo. "Il libro sarà suo, io lo sto semplicemente aiutando a far uscire queste sue verità".

Si tratterà di un libro molto particolare, che farà certamente discutere, perché " possiamo anticipare in esclusiva che è ambientato nel 2750 ". Il fatto di avere un racconto ambientato in un futuro così lontano permetterà di lanciarsi in molte teorie. " E la cosa è bella. Perché? Perché è ambientato in un'epoca ormai molto lontana dall'omicidio di Garlasco" , ha spiegato Gallo. "Ci sarà uno studente che fa un esame, l'esame di maturità, e questo studente è Massimo Lovati. Il tema della maturità sarà 'Ve lo ricordate il vecchio caso di 750 anni fa, e cioè il caso di Garlasco? Scrivete le vostre opinioni su quello che è accaduto ormai in un tempo lontano'" .

Detto fatto. Lo "studente Lovati" scriverà le sue verità. " Lo studente, che poi è Massimo, parlerà di questo caso e dirà le sue verità, verità di una cosa che è già trascorsa, quindi si saprà la fine, di come sarà andato 750 anni fa questo caso. I protagonisti naturalmente sono dei personaggi con altri nomi ma ci saranno tutti".

Insomma, dopo aver fatto già tanto, sembra proprio che Lovati intenda tornare ancora una volta agli onori della cronaca. Se questo libro vedrà mai la luce avrà molto di cui far parlare.