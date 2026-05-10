Maxi rissa tra stranieri, muore un 29enne a Napoli

Ancora sangue per le strade di Napoli. Nel corso della giornata di oggi, domenica 10 maggio, si è verificata una violenta rissa tra cittadini stranieri nella zona di Porta Capuana, nei pressi di piazza Garibaldi.

Stando a quanto riferito dagli inquirenti, l'episodio si è verificato questo pomeriggio, intorno alle 18, e ha mandato nel panico i passanti che loro malgrado si sono ritrovati ad assistere. A scontrarsi alcuni extracomunitari, che non hanno esitato a passare allo scontro fisico. Nella colluttazione, uno straniero avrebbe recuperato un oggetto contundente e inferto alcuni colpi all'avversario, ferendolo gravemente.

A quel punto, allertati da chi si trovava in zona, sono arrivate le forze dell'ordine, seguite da un'ambulanza del 118. La vittima, risultata essere un 29enne del Burkina Faso, è stata caricata in ambulanza e trasportata al pronto soccorso dell'ospedale Pellegrini in codice rosso. Malgrado il tempestivo intervento del personale medico non c'è stato nulla da fare. Il giovane è morto a causa delle gravi ferite riportate.

Gli agenti di polizia hanno provveduto a bloccare il responsabile, che si era chiuso in un bar per timore di essere linciato dalla folla che si era formata. Il soggetto è stato arrestato per omicidio dagli uomini dell'Ufficio Prevenzione Generale e Soccorso Pubblico della Questura di Napoli. Stando a quanto riferito da Repubblica, si tratterebbe di un tunisino regolare sul territorio nazionale.

Il fatto ha generato molto clamore, oltre che preoccupazione fra i cittadini. Michele di Bari, prefetto di Napoli, ha immediatamente disposto un incremento dei servizi di vigilanza su tutta l'area interessata. "La sicurezza di tutta la zona è da tempo oggetto di controlli straordinari del territorio, volti non solo all'identificazione di soggetti sospetti o in posizione di irregolarità sul suolo nazionale, ma anche al contrasto dei canali di alimentazione dei conflitti urbani, come lo spaccio di stupefacenti e l'abusivismo commerciale.

L'attenzione delle Istituzioni resta elevata per intercettare e gestire con fermezza ogni turbativa che possa alterare la serenità della cittadinanza e il decoro dello spazio pubblico con una costante attività di monitoraggio sull'intero perimetro urbano", è quanto si legge in una nota della prefettura diffusa alle agenzie di stampa.