Sparito nel nulla il medico del San Raffaele di Milano: "Nessuna notizia dal 3 ottobre"

Da giovedì 3 ottobre non si hanno più notizie di Davide Piccinali, 39 anni, medico specializzando all'ultimo anno di cardiochirurgia presso l'ospedale San Raffaele di Milano. I familiari dell'uomo, che è originario di Brescia ma vive e lavora nella città meneghina, hanno lanciato un appello sui social: " Aiutateci a ritrovarlo ", si legge su Facebook. Nelle ultime 24 ore ci sono state alcune segnalazioni riguardo a un presunto avvistamento nella zona di Treviglio, sempre nel Milanese.

La scomparsa del medico

A lanciare l'allarme sono stati i colleghi del 39enne che, venerdì mattina, non vedendolo rientrare al lavoro, hanno allertato i genitori. I familiari sono arrivati a Milano da Brescia e, con l'aiuto della polizia, sono entrati nell'appartamento dove il medico vive da alcuni anni, in via Clitumno, nella zona di via Padova, non distante dal parco Tropper. Ma di Davide neanche l'ombra. " Mio fratello - spiega Dario Piccinali a Il Giorno - è uscito dall'ospedale giovedì sera attorno alle 19. La mattina dopo doveva ripresentarsi al lavoro, ma non è mai arrivato al San Raffaele ".

La casa in ordine

Durante il sopralluogo nell'abitazione del medico, né i familiari né gli investigatori hanno notato qualcosa di strano o sospetto. Il monolocale risultava perfettamente in ordine, anche se le luci erano accese. Segno, forse, che il 39enne potrebbe esservi rimasto fino alla tarda serata di giovedì, salvo poi uscire quando era già calato il buio. Ma uscire per andare dove? Aveva concordato un appuntamento con qualcuno? Se sì, con chi?

"Sembrava sereno come sempre"

Domenica scorsa, di ritorno da un matrimonio ad Ancona, Davide si era fermato a Brescia per restituire l'auto alla madre. " Non aveva problemi sul lavoro e, seppur non è una persona che si confronta molto, a noi familiari è sembrato tranquillo e sereno come sempre ", precisa il fratello Dario. Ma allora cosa è successo? Difficile, al momento, fare delle ipotesi. Il 39enne trascorre gran parte delle sue giornate al lavoro e, nel tempo libero, ritorna dagli amici a Brescia. Mai un colpo di testa, mai un comportamento anomalo.

Le segnalazioni e l'ipotesi dell'allontanamento volontario

Nelle ultime ore ci sono state alcune segnalazioni: il medico sarebbe stato avvistato a Treviglio, non lontano da Milano. "Il fatto che arrivino segnalazioni, da un'autista di pullman a Milano e da un'osteria di Treviglio in particolare, ci fa sperare che si sia trattato di un allontanamento volontario ", conclude Dario. Nel frattempo anche l'Associazione Penelope Lombardia, che si occupa delle persone scomparse, sta sollecitando le ricerche e invita chiunque abbia notizie del 39enne a contattere i familiari o le forze dell'Ordine.

L'identikit del medico

Davide Piccinali ha 39 anni. Nato e cresciuto a Brescia, vive a Milano per lavoro. È un medico specializzando all'ultimo anno di cardiochirugia all'ospedale San Raffaele.

Ha gli occhi azzurri, i capelli castani lunghi, quasi sempre raccolti in una coda, e la barba rossa. È di corporatura esile e alto 1,65. Non si sa come fosse vestito il giorno della scomparsa. Potrebbe avere con sé ilma risulta spento.