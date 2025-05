"Mi ha violentata". Calciatore denunciato per violenza sessuale

Ascolta ora 00:00 00:00

Avrebbe avuto un rapporto intimo, non consenziente, con una donna che era sotto l'effetto dell'alcol. È l'accusa nei confronti di un calciatore in forza all'Udinese, indagato dalla procura di Udine con l'ipotesi di reato per violenza sessuale. Secondo quanto riporta il Messaggero Veneto, si tratta del difensore francese Oumar Solet, 25 anni. Al momento il club bianconero non ha né smentito né confermato l'indiscrezione.

L'accusa

Nel registro degli indagati sono finiti anche due amici del calciatore, entrambi denunciati in stato di libertà con la medesima ipotesi di reato. Secondo la versione fornita dalla donna, una 32enne friulana, la presunta violenza sessuale si sarebbe consumata nella notte tra sabato e domenica. Il gruppetto di amici avrebbe trascorso la serata in un locale alla periferia del capoluogo friulano. Al termine, la ragazza avrebbe accettato l'invito a raggiungere casa dell'atleta. " Io ero ubriaca, - ha premesso la 32enne ai carabinieri - ma ho comunque manifestato il mio dissenso rispetto a ciò che stava accadendo ". Una volta uscita dall'appartamento, la giovane si è recata al pronto soccorso dell'ospedale di Udine, dov'è stata sottoposta agli esami di rito. Poi, come da prassi, i medici hanno segnalato l'episodio alle forze dell'Ordine.

Il fascicolo

Interpellata dall'Ansa, la procura di Udine si è limitata a confermare l'apertura di un fascicolo d'indagine specifico per violenza sessuale. L'atteggiamento prudenziale da parte degli investigatori è dettato dalla necessità di tutelare la presunta vittima che, in sede di denuncia, avrebbe fornito un racconto molto dettagliato e circostanziato. " Non forniremo dettagli. - fanno sapere dalla procura - Non si tratta, tuttavia, di non divulgare l'identità di un indagato per favorirlo perché famoso, semplicemente non lo facciamo mai in casi come questi, a meno che non venga emesso un provvedimento restrittivo o una misura cautelare. Il fatto che sia coinvolto un calciatore professionista non muta il protocollo che adottiamo sistematicamente ".

La versione degli indagati

Nelle prossime ore saranno acquisite anche le testimonianze delle persone denunciate, alla presenza dei rispettivi legali. A quanto trapela, quando sono stati informati delle accuse a loro carico, i tre indagati avrebbero negato qualsiasi addebito. Intanto, secondo una testimonianza raccolta in esclusiva da Il Gazzettino, la 32enne e il calciatore avrebbero avuto un rapporto consenziente. " Nella casa del calciatore c'erano tante persone. - ha dichiarato la fonte anonima - La donna che l'ha denunciato era già uscita con lui in passato. Si sono baciati e si sono appartati in camera con un'altra coppia, senza che ci fosse alcuna costrizione ".

Noi non confermiamo nulla perché non sappiamo nulla

Da parte dell'Udinese Calcio non c'è stata ancora alcuna reazione ufficiale: "", dicono dal club. Del resto si tratta di un atteggiamento più che comprensibile, dal momento l'episodio non è riconducibile all'ambito sportivo e i fatti sono ancora da accertare.