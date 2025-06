Milano, travolto dall'automobilista ubriaco. Morto 20enne in monopattino

Notizia in aggiornamento

Ennesimo incidente stradale a Milano, nella notte tra giovedì e venerdì, in cui ha perso la vita un ragazzo di 20 anni, M.C. (le iniziali ndr), residente a Cinisello Balsamo, comune a Nord del capoluogo lombardo. Il giovane è stato travolto da un'auto mentre si trovava a bordo del suo monopattino elettrico. Il conducente della vettura, un uomo di 51 anni, incensurato, è risultato positivo all'alcol test. È stato denunciato a piede libero per omicidio stradale e guida in stato di ebbrezza.

La dinamica dell'incidente

Il sinistro si è verificato poco dopo le ore 3 in via Melzi d'Eril, all'angolo con corso Sempione. Secondo una prima ricostruzione degli agenti della Polizia locale, il 20enne in monopattino proveniva dalla periferia e si stava spostando in direzione dell'Arco della Pace. A un semaforo lampeggiante è stato investito dalla vettura, che procedeva a velocità sostenuta. L'impatto è stato tale da sbalzare il ragazzo per diversi mersi, fino al drammatico atterraggio sul cordolo dello spartitraffico.

Il conduce positivo all'alcol test

È stata un'ambulanza di passaggio in zona a notare il giovane sull'asfalto e attivare i soccorsi.

Il 20enne è stato trasportato in codice rosso all'ospedale Niguarda, dove è morto poco dopo l'arrivo in pronto soccorso. Rintracciato nell'immediatezza del fatto, l'automobilista è risultato positivo all': aveva nel sangue una quantità di alcol pari a 1,24 g/l, tre volte il limite consentito dalla legge.